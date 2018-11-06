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Küresel Isınma Kurultayı'nın kitabı hazır

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 17 Kasım 2017 tarihinde Pil Teknolojileri ve Elektro-Mobilite Pıltech Zirvesi kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IX. Küresel Isınma Kurultayı'nın kitabı yayımlandı.

Küresel Isınma Kurultayı'nın kitabı hazır
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Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 17 Kasım 2017 tarihinde Pil Teknolojileri ve Elektro-Mobilite Pıltech Zirvesi kapsamında İstanbul Fuar Merkezi'nde  düzenlenen  IX. Küresel Isınma Kurultayı'nın kitabı yayımlandı.
 Kitaba ilişkin bilgiler  31 Ekim  2018 Çarşamba günü İstanbul'da Beyoğlu Gazeteciler Lokali'nde Küresel Isınma Kurultayı Komitesi’nin hazırlık toplantısında verildi.  22 Kasım 2018 tarihinde saat 09.30-14.30 arasında İstanbul Sanayi Odası  Odakule Toplantı Salonu'nda düzenlenecek  X.Küresel Isınma Kurultayı önemli isimlerin katılımlarıyla çevre ve küresel ısınma sorununa mercek tutacak ve kamuoyunda farkındalık yaratmaya katkı yapacak. Zirve öncesinde bir önceki kurultayın sonuçlarından ve bildirilerinden oluşan Teksan Jeneratör'ün katkılarıyla hazırlana kitapçık tanıtımı da gerçekleştirildi  Yoğun katılımın olduğu toplantıya özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve akademisyenler katıldı.  Komite toplantısında EGD Başkanı Celal Toprak yaptığı konuşmada, toplantıya gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek, farklı sektör temsilcilerinin bir arada olmasının konuya ilginin en güzel göstergesi" olduğunu söyledi.  
 
İklim Değişikliği ve çevre sonuçlarına ilişkin diğer sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerinin de görüşlerinin alındığı toplantı, EGD Küresel Isınma Kurultayı 2018 program önerileri ile son buldu.

 
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EGDCelal ToprakEkonomi Gazetecileri Derneği BaşkanıX. Küresel Isınma Kurultayı 22 Kasımda Yapılıyor
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