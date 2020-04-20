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Kurtuluş yenilenebilir enerjiye yatırımda

IRENA, “Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü” raporunu yayınladı. Rapor, yenilenebilir enerji yatırımlarının; virüsün yol açtığı sıkıntılara çözüm olacağı ve daha güçlü ekonomiler için sağlam bir temel oluşturacağı savunuldu.

Kurtuluş yenilenebilir enerjiye yatırımda
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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA), “Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü” raporunu yayınladı. Rapor, yenilenebilir enerji yatırımlarının; COVID-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılara çözüm olarak dirençli ve adil bir ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini, istihdam yaratabileceğini ve gelecekte daha güçlü ekonomiler için sağlam bir temel oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

Bu kapsamlı rapor, yenilenebilir enerji yatırımlarının; COVID-19'un yol açtığı ekonomik sıkıntılara çözüm olarak dirençli ve adil bir ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini, istihdam yaratabileceğini ve gelecekte daha güçlü ekonomiler için sağlam bir temel oluşturabileceğini ortaya koyuyor. Raporun öne çıkan bulguları şu şekilde;

Ekonomi:

Daha iddialı bir karbonsuzlaşma için gereken yatırım büyük sosyo-ekonomik faydalara sahip olacak; küresel GSYİH'yi 2050 yılına kadar 98 trilyon ABD doları artıracak ve yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 42 milyon yeni iş yaratılması sonucu, istihdam mevcut seviyesinin dört katına çıkacak. Üstelik bu rakama enerji verimliliğinde 21 milyon ve sistem esnekliği kapsamında 15 milyon yeni iş eklenebilir. Böylece ekonomiler daha dayanıklı ve dış şoklara daha hazırlıklı olacaktır.

Sağlık ve refah:

Bu yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıtların sağlık ve çevresel maliyetleri dikkate alındığında kendi maliyetlerinin sekiz katından fazla tasarruf sağlayacaktır. Daha temiz bir hava ile dünyanın her bölgesinde sağlık ve refah gelişecektir.

Karbonsuzlaşma:

Bu yatırımlar, 2050 yılına kadar küresel enerji üretiminden kaynaklanan C02 emisyonlarını en az yüzde 70 oranında azaltabilir ve Paris Anlaşması'nın hedeflerini daha erişilebilir hale getirebilir. Yeşil hidrojen yakıtı kullanımı ve sanayide ve taşımacılıkta kullanılan teknolojilerin elektrifikasyonu net sıfır emisyona doğru bir yol sunmaktadır.

Raporda, her bölge için karbondan arındırılmış bir ekonomiye giden ayrıntılı yolu gösteren 10 bölgesel bilgi notu da bulunuyor. Ancak bunların son hali yarın elimize geçecek. Kısaca Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Avrupa Birliği ve Sahra Altı Afrika, enerji üretimlerindeki yenilenebilir enerjinin payını artırmak için özellikle iyi durumdalar, ancak rapora göre her bölge enerji sektöründe net iş kazanımları görecek.

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