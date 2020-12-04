Levent'in yükselen yıldızında son fırsatı

İstanbul’un en merkezi lokasyonları arasında yer alan Levent’te, en yüksek katma değer vaat eden projede son 2+1 daireler, 830 bin TL’den başlayan fiyatlarla yatırımcıyla buluşuyor. 95 metrekareden 130 metrekareye uzanan 2+1 daire seçeneklerinin ciddi bir talep gördüğü proje, konumu ve donanımıyla Levent’in yükselen yıldızı olarak gösteriliyor. “Hayat Her Dakika” sloganıyla, “Şehrin ortasındaysan daha ne istersin?” diyerek kazançlı bir yatırımın kapılarını aralayan projenin 2021 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en yenilikçi markalarından Akkuş Group’un Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, yılın son günlerine özel sunduğu cazip fiyatlarla yatırımcı ailesini genişletiyor. Bu yılın şubat ayında, “Şehrin ortasındaysan daha ne istersin?” diyerek talep toplamaya başlayan, kısa sürede Levent’in yükselen yıldızı olarak gösterilen Alya Teras’ta son kalan 2+1 dairelerin fiyatları 830 bin TL’den başlıyor.

Büyükdere Caddesi’nin yanı başındaki merkezi konumunun yanı sıra, sunduğu üst düzey konfor ile de ciddi bir taleple karşılaşan proje, yatırımcısına sunduğu yüksek prim avantajıyla dikkat çekiyor. “Hayat Her Dakika” sloganıyla, şehrin merkezinde, yeni bir yaşam standardı sunmaya hazırlanan projede; büyüklükleri 95 metrekareden 130 metrekareye uzanan 2+1 dairelerin stokları bitme noktasına dayandı.

Yılı fırsatla kapatacak

Akkuş Group ve Lübnanlı El Khatip Group ortaklığıyla kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat olarak bir yandan inşaat çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, avantajlı fiyat uygulamasıyla da yatırımcılarla kurdukları dostluğu pekiştirdiklerini vurgulayan Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “Ortaklığımız sayesinde çok sayıda Alya markalı projeye imza attık. Son projemiz Alya Teras’ta ise bu zamana kadar sektörde elde ettiğimiz köklü tecrübe ile Levent’te çok iddialı bir projeye giriştik. İnşaattaki iddiamızı, bu projemizde de bir kez daha gözler önünde serdik. Projemize gelen talep karşısında 2+1 dairelerimizin satışını tamamlama noktasına ulaştık. Son kalan 2+1 dairelerimizi da cazip fiyatlarla satışa sunuyoruz.” diye belirtti.

Kalabalık ve çekirdek ailelere özel fonksiyonel daireler

Levent’in yükselen yıldızı olarak gösterilen Alya Teras; konumu, donanımı, konsepti ve sağladığı yüksek katma değerle sektörde örnekle gösterilen bir proje olarak dikkat çekiyor. 1 dönüm arazi üzerinde, 15 katta, 129 daire ve 8 dükkândan oluşan proje, 53 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerine sahip. Fonksiyonel özelliklere sahip daireler istenildiği takdirde birleştirilerek, 3+1 ve 4+1 büyüklüğe dönüştürülebiliyor. Bu özelliğiyle de kalabalık aileler ile çekirdek aileler tarafından da tercih ediliyor. Projenin en üst katında sosyal donatı alanı olarak tasarlanan teras bölümünde, lüks ve konforu buluşturuluyor. Projenin Eylül 2021’de teslim edilmesi planlanıyor.

Hayatın merkezinde

İstanbul’un en çok değerlenen bölgesi levent’te, Büyükdere Caddesi’nin yanı başında yer alan Alya Teras, merkezi lokasyonuyla hayatın her dakikasına dinamizm kazandırıyor. 4’üncü Levent metro istasyonuna 4 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan proje; civardaki alışveriş ve iş merkezlerine ortalama 5 dakika, TEM Otoyolu’na 4 dakika, E5 Otoyolu’na 9 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 6 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 11 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Minimal yaşamlar için maksimum konfor

Minimal yaşamlar için maksimum konfor anlayışıyla tasarlanan Alya Teras’ta yer alan dairelerin her metrekaresi, maksimum düzeyde konfor izleri taşıyor. En modern yapım teknikleri kullanılan projenin en üst katında, sosyal donatı alanı olarak teras yer alıyor. Yatırımcılara farklı bir dinlenme alanı sunulan terasta yer alan gökyüzü yatakları ve şöminesiyle de hayatın her dakikasını daha da anlamlı hale getiriyor. Sunduğu 7/24 güvenlik hizmetiyle de ayrıcalıklı yaşam alanlarının vazgeçilmesi olan kusursuz bir güvenlik donanımı sunuyor.