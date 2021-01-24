Lüleburgaz, Kadıköy ve Nilüfer belediyeleri örnek seçildi

Stratejik yönetim, planlama ve mali disiplin konularında Türkiye’nin öncü ve örnek olan 3 belediyesi çevrimiçi zoom toplantısında biraraya geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ODTÜ’lü bilim insanları, Lüleburgaz, Kadıköy ve Nilüfer Belediye Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın katıldığı toplantıda belediyelerin sürdürülebilir mali politikaları masaya yatırıldı. Üç belediyenin Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olması planlanıyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile Strateji Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Kadıköy ve Nilüfer Belediyeleriyle birlikte, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve ODTÜ’lü bilim insanlarının yer aldığı çevrimiçi zoom toplantısına katıldı. Toplantıya katılan belediye başkanları 15’er dakikalık sunum yaparak, kendilerini başarıya götüren uygulamaları anlattı. Toplantı daha sonra fikir alışverişi şeklinde geçen soru-cevaplarla sona erdi.

Stratejik plan vurgusu

Oldukça verimli geçen toplantıda Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli ile Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem belediyeleri başarıya götüren sırrı anlattı. Başkan Gerenli Lüleburgaz Belediyesi’nin güçlü mali yapı ve disiplin kurumsal anlayış çerçevesinde 2007 yılından beri stratejik planların uygulandığını belirterek, ““Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar fayda sağlamaz. O yüzden yola çıkarken nereye gideceğimizi bilerek, hedeflerimizi bilerek bir yol haritası çizmemiz gerekiyordu. Bunun için elimizdeki altın standart stratejik plandır. Kurum, kent kültürü ve değerleri ve öncelikleriyle erişilebilir, sürdürülebilir, gelişim odaklı, çevreye duyarlı ve sosyal belediyecilik ilkeleriyle hazırladığımız stratejik planı uygulamanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum” dedi.

“Stratejik plan önlem alma şansını sağladı”

Başkan Gerenli’nin ardından söz alan Strateji Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, stratejik plan sayesinde kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını vurguladı. Özellikle korona virüs salgını sürecini stratejik plan sayesinde atlatabildiklerini kaydeden Güncer, “Daha önceden stratejik planda koymuş olduğumuz bazı faaliyetlerle aslında pandemiden önce birçok noktada önlem alma şansını sağladı. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte kendi aramızda yapmış olduğumuz toplantılarla birlikte stratejik planımızı önümüze alarak, hangi projelerimizi öncelik vererek hayata geçirmemiz gerektiğini, hangilerinin bizler için daha öncelikli ve yol gösterici olduğunu belirledik. Bu gibi süreçlerde stratejik plan ve programlar çok önemlidir. Biz yöneticilerin de karar almasında çok daha önemli rol oynamıştır. Pandemi süreciyle beraber stratejik plan doğrultusunda belirlediğimiz faaliyetlerle birlikte, kaynaklarımızın ne kadar etkin ve verimli kullanılması yönünde de belirli kararlar aldık” ifadelerini kullandı.

Diğer belediyelere örnek olacak

Türkiye’nin borçsuz ve sürdürülebilir güçlü mali yapısıyla ender belediyelerinden biri olan Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte Kadıköy ve Nilüfer Belediyeleri’nin yapmış oldukları başarılı çalışmalar diğer CHP’li belediyelere örnek olacak.