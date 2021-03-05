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Maltepe Belediyesi “GÜVENLİ2023-Güvenli Eller Sertifikası” dağıtacak

Maltepe Belediyesi, 130 esnafa “Güvenli2023-Güvenilir eller sertifikası” dağıtacak.

Maltepe Belediyesi “GÜVENLİ2023-Güvenli Eller Sertifikası” dağıtacak

Maltepe Belediyesi’nin Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever Ev Dışı Tüketim işbirliğiyle 15 Şubat tarihinde 130 esnaf ile gerçekleştirdiği, güvenli üretim, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri, pandemide markalaşma ve iletişim ile güncel mevzuat bilgilerini içeren “Güvenli2023-Güvenilir Eller” eğitiminin ilk etabı sona erdi. Bu kapsamda eğitim gören 130 esnafa sertifikaları 9 Mart Salı saat 12:00 de düzenlenen bir törenle dağıtılacak.

Eğitimlerle ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, pandemiden en fazla gıda sektörünün etkilendiğini belirterek, “içinde bulunduğumuz süreçte gıda güvenliği ve hijyen önem kazandı. Maltepe İlçesi olarak lezzet konusunda zaten fark yaratmaya başlamıştık. Şimdi ilçemizde faaliyet gösteren, gıda satış noktaları, gıda imalathaneleri, fırınlar ve lokantaların da gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını istedik. Bilginin paylaştıkça önemli hale geldiğini düşünerek bu eğitimleri başlattık. Kentimizdeki gıda sektörünün önünü açacak bir adım olacak. Virüse karşı güvenilirlik kalkanını ilk oluşturan biz olalım istedik. Bu kalkan esnafın işlerine katkı yapacak düşüncesindeyiz. Bu nedenle herkesin bu eğitime katılmasını öneriyoruz. Eğitimlerimiz çok önemli isimler tarafından ücretsiz olarak verildi” dedi.

9 Mart Salı Saat 12:00 de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte sertifikalar sahipleri ile buluşacak.

Etkinliğe katılmak için link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuc-ugqjIuGdzo5gjQItPS8P_Own9FGkOH

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