Maltepe en güvenilir ilçe olmak için yola çıktı

Güvenilirlik eğitimi başlatan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a katılımcılardan teşekkür geldi. Bilindiği gibi Belediye Maltepe’de virüse karşı güvenilirlik kalkanı oluşturmak için Başkan Ali Kılıç önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever Ev Dışı Tüketim iş birliğiyle geniş kapsamla bir eğitim çalışması başlattı.

Güvenli üretim, ürün ve tüketici güvenliği, sunum teknikleri, pandemide markalaşma ve iletişim ile güncel mevzuat gibi konuları kapsayan ücretsiz eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilecek.

Daha önce İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile yapılan eğitimlerin yerel yönetimlerde her zaman ilkleri başaran Maltepe’de yapıldığına dikkat çeken Başkan Ali Kılıç, “Katılan arkadaşlarımız pandemi dönemi ve sonrasında neler yapılacağı konusunda bilgilenmiş oluyor. En güvenilir ilçenin Maltepe olması için yola çıktı. Bu bir başlangıç. Her zaman esnafın yanında olduk ve olmayı sürdüreceğiz” dedi.

BİR TIKLA GÜVENİLİRLİK SERTİFİKASINI AL

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler 15 Şubat tarihinde Maltepe Belediyesi ile başlayacak. Ücretsiz eğitim projesine katılanlara güvenilirlik sertifikası verilecek. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olacak eğitim serisine www.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün olacak.