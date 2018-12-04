Maltepe’den “Duy Beni Memleketim” dediler

Maltepe Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Duy Beni Memleketim” adıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Onur Ödülleri de sahiplerini bulurken, Fenerbahçe Spor Kulübü de engellilere yönelik çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Engelli bireylerin acınacak değil, saygı duyulması gereken bireyler olması için bir şeyler yapılıyorsa, bu gibi özel günler bir anlam kazanabilir” dedi.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenen “Onur Ödülleri”, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Törene ev sahipliği yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, engellilere destek projelerinden dolayı onur ödülüne layık görüldü. Sunuculuğunu Murat Güloğlu’nun yaptığı ve konuşmaların sahnede işaret diliyle çevrildiği törene, engelli bireyler ve ailelerin yanı sıra, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve İletişim Koordinatörü Can Gebetaş, NTV Haber sunucusu Seda Öğretir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Maltepe Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da destek verdiği, siyaset, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü ismin, kamera karşısına geçip Ayten Alpman'ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirdiği klibe salonu dolduran davetliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

ENGELLİLER İÇİN RİNG PROJESİ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Ercüment Tanrıverdi, “Ali Başkan’ın desteğiyle bu yıl ödül törenimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Aslında 1960’da kurulmuş bir federasyonun böyle bir ödülü ikinci kez veriyor olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Ancak geç de olsa birileri elini taşın altına koyuyor, destek oluyor ve biz de bu güzelliği sizlerle paylaşmak için buradayız. Tüm ödül alanlara ve desteklerinden dolayı Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Engelli dostu projeleri ile ödüle layık görülen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, engelli bireylerin acınacak değil, saygı duyulması gereken bireyler olması için bir şeyler yapılıyorsa, özel günlerin anlam kazanacağını belirtti. Başkan Kılıç, “Engelli bireylerimizin sayıları 9-10 milyon ve toplumun dışına itildiğini görüyoruz. Maltepeli engelli vatandaşlarımıza, hiç kimseye ihtiyaç duymadan binebilecekleri bir ring seferi sözü vermiştim, ne yazık ki olmadı. Alt yapı yetersizlikleri yüzünden henüz yapamadık. Eğer bir ülkede kaldırımlar yükseliyorsa, medeniyet düşüyor demektir. Ama biz yılmadık. Özel ihtiyaçları için Maltepe’nin belli yerlerine engelli tuvaletleri yerleştirdik. Üreten engelliler Merkezimizi kurduk, Sevgi Kafe’de down sendromlu kardeşlerimiz çalışıyor, Çalışkan Karıncalar Atölyesi’nde harçlıklarını çıkaracak işler yapıyorlar. Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezimizde eğitimlerimiz devam ediyor. Akü dolum istasyonlarımızla kolay bir şekilde toplumda yer almalarını sağlamaya çalıştık. Beş yıldır engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini tatile götürüyoruz. İnşallah ikinci dönemde de devam edeceğiz ve ring seferini hayata geçirebileceğiz. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum ve ödülü tüm çalışanlarım adına alıyorum” diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmalar sonrasında Ali Kılıç ve Ercüment Tanrıverdi tarafından, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Onur Ödülleri dağıtıldı. Başkan Ali Kılıç’ın da ödül aldığı törende, ödüle layık görülen diğer isimler; çeviri ve alt yazı desteklerinden ötürü Fox TV, işitme engelli desteğinden dolayı Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, NTV’deki yayınlarında işitme engelli hassasiyetinden dolayı haber spikeri Seda Öğretir, sosyal medya hesaplarındaki destekleri için Dr. Ender Saraç, iletişim alanındaki desteklerinden dolayı iş insanı Cemil Can Alkan, 0-6 yaş işitme engelliler rehabilitasyon merkezini kurması sebebiyle Op. Dr. Ömer Cenker Ilıcalı, sosyal sorumluluk projelerinden dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü, engellilere yönelik yürüttüğü projelerden ötürü iş insanı Çağlar Çoktekin oldu.

