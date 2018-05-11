Mangal dumanını önledi ödülün sahibi oldu Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri'nde yerel yönetim ödülü Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a gitti. Kılıç'a ödülünü KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu takdim etti.

GAZETE EKONOMİ - Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri'nde yerel yönetim ödülü Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a gitti. Kılıç'a ödülünü KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu takdim etti.



Seçildiği günden bu yana cep telefonu numarasını dahi değiştirmeyen bu yüzden anketlerde halka en yakın başkan çıkan Fazlı Kılıç ilçe sınırları içinde bulunan mangal alanlarında dumanı yok etmesi ile jüri tarafından ödüllendirildi. Jüri ödül gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:



“Yıllardır belediye başkanlığı yapıyor ama cep telefonu hiç değişmedi. Bütün hemşerileri ona cepten ulaşma şansına sahip… Türkiye’de örnek gösterilecek gönüllü kentsel dönüşüm onun ilçesinde başarıya ulaştı. Kentlerin en büyük sorunlarından biri olan mangal konusunda geliştirdiği inovatif yaklaşımla bir başka örnek uygulama ortaya koydu. Jüri bu gelişmeleri değerlendirerek kendisine ödül verilmesi karar aldı.”



Sanko Holding ana sponsorluğunda, Armada Hotel’de, 8 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen 14. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ödül alanlar arasında KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İTHİB Başkanvekili İsmail Gülle, TÜRSAB Başkan Vekili Hasan Erdem ve Hamit Demir, Nazmi Arıkan, Turgut Torunoğulları gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.



Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.



Gazeteci Celal Toprak tarafından, kanalekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilmekte olan ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacıyla verilmekte olan Geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi.