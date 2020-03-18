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Market alışverişini belediye yapacak

Tunç Soyer açıkladı, İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini belediye yapacak.

Market alışverişini belediye yapacak
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Koronovirüs ile ilgili gelişmeler insana bakıştaki farklılığı da ortaya koyuyor. İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini belediye yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir karar alındığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde Koronavirüs önlemleri almaya devam ediyor. Başkan Tunç Soyer alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir karar alındığını açıkladı.

Egedesonsöz'ün haberine göre, Medyascope TV'de canlı yayında anlatan Başkan Soyer, Dilek Şen'e 65 yaş üstü İzmirlilerin market alışverişlerini belediye tarafından evlerine götürüleceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Izmir Süyükşehir Belediye Başkanı65 Yaş üstüKoronovirusIzmir Farkı
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