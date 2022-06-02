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Marmarislilere Yunanistan Vizesi Alma Kolaylığı

Pandemi sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Marmaris Ticaret Odasında bulunan vize ofisinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Randevularda sıra beklenmesinin önüne geçilmesi için MTO’nun girişimiyle başvuru ofisi 2’ye çıkartılarak kolay vize almanın önü açıldı.

Marmarislilere Yunanistan Vizesi Alma Kolaylığı

Pandemi sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Marmaris Ticaret Odasında bulunan vize ofisinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Randevularda sıra beklenmesinin önüne geçilmesi için MTO’nun girişimiyle başvuru ofisi 2’ye çıkartılarak kolay vize almanın önü açıldı.

Marmaris Ticaret Odası Devreye Girdi Ofis Sayısı Yükseltildi

Marmaris Ticaret Odası’nın (MTO) girişimiyle Oda hizmet binasında faaliyet gösteren Yunanistan Schengen Vize Başvuru Ofisi, pandeminin ardından vize başvurularında yaşanan yoğunluğu azaltmak için ofis sayısını 2’ye çıkardı.  

Mutlu Ayhan: “Kira Bedeli Almadan Ofis Sayısını İkiye Çıkarttırdık”

2014 yılından bu yana Marmaris Ticaret Odası hizmet binasında yer alan Yunanistan Schengen Vize Başvuru Ofisi, pandemi sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte yoğunluk yaşamaya başladı. Randevularda sıra beklenmesinin önüne geçilmesi için MTO’nun girişimiyle başvuru ofisi 2’ye çıktı. Konu ile ilgili açıklama yapan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan; “2014 yılında üyelerimize ve Marmaris yaşayanlarına vize başvurusunda kolaylık sağlamak için Odamızın girişimiyle hizmet binamızda Yunanistan Schengen Vize başvuru ofisi açılmıştı. Daha önce vize başvuruları için İzmir’e gidilmesi gerekirken hizmet binamızda açtığımız ofis sayesinde hem maliyet hem de zamandan ciddi bir tasarruf sağlamış olduk. Son iki senedir pandemi sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamalarıyla birlikte vize başvuruları oldukça azalmıştı. Ancak bu yıl kısıtlamalar kaldırılınca vize başvurularında ciddi bir artış görüldü. Biz de randevu sürelerini kısaltmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla yetkili başvuru firması Kosmos Vize Hizmetleri ile anlaşma yaparak yine herhangi bir kira bedeli almadan ofis sayısını 2’ye çıkardık. Şimdi daha hızlı hizmet vererek randevu sürelerini kısa tutabiliyoruz. Üyelerimize zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bu uygulama Odamız hizmet binasında faaliyetine devam ediyor”. 

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Ticaret OdasıMTOYunanistan Schengen Vize Başvuru OfisiMutlu Ayhan
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