Mehmet Önder, Başarılı İş İnsanı Ödülünü aldı

Türkiye’nin İnovasyon lideri Uyumsoft’un Başkanı Mehmet Önder “Başarılı İş İnsanı Ödülü”nü aldı. Dedeman Hotel Tokat’ta, bu yıl 18.’si düzenlenen Tokat Enleri Ödül Töreni, 3 Kasım 2018 tarihinde Tokat ilinin kamu, yerel yönetimler ve iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ülkemizin yerli ve milli yazılım markası olan Uyumsoft’un Başkanı Mehmet Önder’e “Başarılı İş İnsanı Ödülü”, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu tarafından verildi.

Tokat Kültür Haber Dergisi & Tokat Gündem Gazetesi organizasyonunda yapılan ödül töreninde, Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, Doğuş Laundry Başkanı Cemalettin Doğan, Dimes Gıda Başkanı Orhan Ziya Diren, Özdilek Holding Başkanı Hüseyin Özdilek, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın aralarında bulunduğu iş dünyası, akademisyenler, sanat ve spor dünyasının aralarında bulunduğu farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini buldu.

Tokat’ın yazılımda en çok istihdam sağlayan firması: Uyumsoft oldu

Türkiye’nin dünyaya açılan yazılım firması Uyumsoft’un Başkanı Mehmet Önder ve Genel Müdürü Hüseyin Şahin’in memleketleri Tokat ilidir. Tokat’ın yazılım sektörde önemli bir noktaya gelebilmesi için Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder ve Genel Müdürü Hüseyin Şahin, “Türkiye’nin yazılımda kilit noktalarından birisi “Tokat” ili olacaktır” hedefini koymuşlardır.

Yazılımda en çok istihdam sağlayan firma olduklarını ifade eden Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları kaydediyor:

“Yaklaşık 3 yıl önce, Tokat Teknopark AŞ’de başlayan Uyumsoft Müşteri Destek Merkezimiz ile, bugün Tokat’ın en çok istihdamı olan yazılım firmasıyız. Çalışan sayımız 65 kişiyi buldu ve bu sayının yakın gelecekte 100 kişi olmasını hedefliyoruz. Bilgisayar, işletme, endüstri, maliye gibi çeşitli bölümlerden mezun olan gençlerimize istihdam sağlayabilmenin gururu, bizler için paha biçilmez olmaktadır. Şuan itibariyle Tokat ofisimizden, 6 bini aşkın müşterimize hizmet veriyoruz. Ayrıca, eko-sistemimizde yer alan diğer bilişim sektörü firmalarının da, Tokat’a yatırım yapmaları noktasında bilgilendirmeler yaparak, öncülük ediyoruz. Tokat’a yatırımlar noktasında; Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Teknopark başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, yatırımcıların memleketimize gelmesi için her türlü desteği ve kolaylığı sağlamaktadırlar. Yakın gelecekte Tokat, ülkemizin yazılımda kilit noktalarından birisi olacaktır” dedi.

18.Tokat Enler Ödülleri sahiplerini buldu

Tokat Gündem Gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Tokat Enler Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. 2018 yılı ödülleri Dimes firmasının kurucusu merhum Mustafa Vasfi Diren adına verildi.

1-Yönetici Dünyası

Av. Eyüp Eroğlu Tokat Belediye Başkanı - Tokat meydan ve kanal Tokat projesi çalışmaları Başarılı Belediye Başkanı ödülü

Yılmaz Bekler, Turhal Belediye Başkanı - Sosyo Kültürel başarıları ve alt yapı çalışmaları Başarılı Belediye Başkanı ödülü

Recep Gökçe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri - Başarılı Yönetici ödülü

Yılmaz Kargılı, Reşadiye Muratkaya köyü Muhtarı - Başarılı Yönetici ödülü

Münevver Sönmez, Almus Arısu köyü Muhtarı - Başarılı Yönetici ödülü

2-İş Dünyası

Orhan Ziya Diren, Dimes Gıda Başkanı - Ülkemizde ve Dünyada yarattığı istihdam ve başarılı çalışmalardan Yaşam Boyu Onur ödülü

Mehmet Önder, Uyumsoft Başkanı- Ülkemizin yerli ve milli yazılım markası olmasından dolayı değerli İş İnsanı ödülü

Cemalettin Doğan, Doğuş Laundry - Sektöründe gösterdiği başarılı çalışmalar ve üstlendiği sosyal sorumluluk başarı ödülü.

Hüseyin Özdilek, Özdilek Holding Başkanı - Ülkemizde ve Dünyada, alanında yarattığı istihdamdan dolayı Yaşam Boyu Onur ödülü

Murat Şahin, Tokat Şahin Otomotiv – New Holland Türkiye- Alanınızda gösterdiğiniz başarılı çalışmalardan dolayı İş İnsanı ödülü

Hasan Hüseyin Koç - Sektöründe gösterdiği başarılı çalışmalar ve üstlendiği sosyal sorumluluk başarı ödülü.

Firuze Meral, Firuze Reklam - Sektöründe gösterdiği başarılı çalışmalar ve üstlendiği sosyal sorumluluk başarı ödülü.

Rukiye Aydın, İş İnsanı - Sektöründe gösterdiği başarılı çalışmalar ve üstlendiği sosyal sorumluluk başarı ödülü.

3-Özel Juri Ödülleri

Celal Toprak, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı, Gazeteci - Başarılı Basın Ödülü

Veyis Ateş, Habertürk TV Müdürü - Başarılı Medya Yönetici Ödülü

İbrahim Erdoğan, ASYD Genel Başkanı - Başarılı Basın Yönetici Ödülü

Yakup Orakçı, Haber 60 Gazetesi - Başarılı Medya Ödülü

Yılmaz Karaca, TGF Genel başkanı - Başarılı Medya Yönetici Ödülü

Nilüfer Koyuncuoğlu - Kabul gören proje çalışmaları Ödülü

Turhan Çakır, Tv program Yapımcısı ve Sunucu - Başarılı Yapımcı ve Sunucu Ödülü

Kamuran Akkuş, Anadolu Ajans - Başarılı Yönetici Ödülü

4-Akademisyen Ödülleri

Prof. Dr. Yaşar Akça, Öğretim Üyesi - Ceviz Proje Ödülü.

Rasim Uzun, GOP Öğrenci Konseyi Başkanı - Sosyal sorumluluk projeleri, Gençlik Konseyi Ödülü.

Prof. Dr. Yaşar Özgök, Üroloji Uzmanı -Akademik çalışma, Yılın Doktoru Ödülü.

5-Sanat Ödülleri

Sevda Gül, Sanatçı - Yılın Kadın Sanatçı Ödülü.

Öykü Ülkü Sanatçı - Gelecek Vadeden Sanatçı Ödülü.

Murat Akkaya, Sanatçı - Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü.

6-Spor Ödülleri

Emre Kutalmış Ateşli, Milli Sporcu - 2018 yılı Tekvando Dünya Şampiyonu, Başarılı Sporcu Ödülü

Vildan Kelek, Milli Sporcu - Çekiç atma Türkiye Şampiyonu, Başarılı Sporcu Ödülü

Oğuz Akbulut, Milli Sporcu - 2018 yılı 400 metre Erkekler Avrupa Şampiyonu, Başarılı Sporcu Ödülü

7-Sivil Toplum Kuruluşları

Yazıcık Kadın Kolları - Sevgi İzi projesi, Sosyal Sorumluluk Ödülü.

Burhan Besler, Dostlar Meclisi - Dostlar Meclisi Organizasyonu, Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü

Nesibe Tükel, Uyafa Dernekler Başkan Yardımcısı - Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu, Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü

TOFSAD Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği - İlin tanıtımı için Sanatsal çalışma, Sanat Ödülü

8-Bireysel Ödüller

Duran Arslan, Reşadiye Çakmak Köyü İmam Hatibi - Sosyal Sorumluluk Ödülü

Hasan Erdem - Başarılı Kültür Elçisi Ödülü.

Veli Yüksel - 45 bin fidanı doğa ile buluşturdu, Doğa Başarı Ödülü.

