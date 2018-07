Meltem Cumbul ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın akrabası Selin Söğütlügil; Çınaraltı Sohbetleri "Umut Verenler" programı için 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Lüleburgaz'a geldi.



Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamındaki 2018 programının ilki Zübeyde Hanım Parkı’nda saat 19.00’da başladı. Gazeteci Celal Pir’in moderatörlüğünde gerçekleşen programa Lüleburgazlı kadınların yanı sıra erkekler tarafından da yoğun ilgi gösterildi. Cumbul ve Söğütlügil’e halk tarafından kadın problemi, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel taciz ve istismar konularında sorular yöneltilirken, konuşmacılar da onların görüşlerini almak üzere halka sorular sordu.



Cinsiyetsiz bakmamız gerekiyor

Oyuncu Meltem Cumbul soruları yanıtlarken şunları söyledi. "Kadın erkek eşitsizliğini bizim ülkemizde özellikle ‘şiddet’ tarafından görebiliyoruz. Kadın ve erkek eşitsizliğini ancak birbirimizi anlayabildiğimiz ölçüde çözebileceğimize inanıyorum. Cinsiyetsiz bakmamız gerekiyor. Kafalarımızdaki bariyeri kaldırmamız gerekiyor. Beni, kendime olan inancım motive ediyor.



Bu el bana ait, kime vereceğime ben karar veririm

Bu el bana ait. Kime vereceğime ben karar veririm. Kız erkek eşitliği önce ailede başlaması gerektiğini düşünüyorum.

Kadınlar erkeklerden daha çabuk hareket edip, örgütlenebiliyorlar. Maksat, insan olmanın, kadın olmanın zor olduğunu anlamak, bunu kabul etmemiz gerekiyor."



Evlenmek şart mıdır?

Eşinin görevi nedeniyle, bir süre önce Diyarbakır’dan Lüleburgaz’a taşınan bir izleyici: “Bir buçuk yıl önce Lüleburgaz’a taşındım. Lüleburgaz’ı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Sosyal etkinlikler ve aktiviteler açısından burada kadınlara yönelik çok şey yapılıyor. Burada kadınların hak ve özgürlükleri var. Ama Türkiye böyle değil. Evliliklerde kadın ve erkek eşit ise neden kadınlar daha çok özveri gösteriyor” sorusu üzerine Meltem Cumbul: “Evlenmek şart mıdır? Onu bir düşünmek gerekiyor.” diye izleyiciye sordu. Ve konuşmasının devamında şunları söyledi:

Ekonomik özgürlüğü olmak kaydıyla topluma “evlenmek ister misin?” diye sormak gerekiyor. Bu anlamda çok feminist bir ailede yetiştim. Birey olmadan evlenmemek gerektiğini düşünüyorum. Birey olmakta en çok kadınlar zorlanıyor.



Çocuğunu nereye emanet ediyorsun bir sorgula

Mücadele etmeyi ve sorgulamayı bırakmayalım. Bu sadece bizim değil, tüm toplumların problemidir. Tecavüz ve taciz olayları bu kadar artmışken, çocuğunu nereye emanet ediyorsun bir sorgula. Kime emanet ediyorsun, o yurtta o kapı nasıl kilitlenecek? Bunları sormak, sorgulamak gerekiyor. Bunları sağlayamıyorsanız anne baba olmayın!



İdam taraftarı değilim

Kendisine istismar edilmesine izin veren insanlar çocuğuna da izin verir. İdam taraftarı değilim. Hızla bu yöne doğru gidilmesinden de üzüntü duyuyorum. Ama çok ciddi, caydırıcı cezalar gelmesinden yanayım.



Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşu

Çınaraltı sohbetlerinin diğer konuğu Selin Söğütlügil ise, 'kadın' içerikli programda şöyle konuştu: "Esenlik ve özgürlük içerisinde bir Türk kadını olarak bulunuyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve kurduğu Cumhuriyete borçluyuz. Sizleri, ulu önder Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.



Feminist değilim, realistim

Kadın bu dünyada içinde her sesi, her nefesi, her rengi barındırır. Kadın duyandır. Kahkahadır, acıdır. Ve aşktır. Benim motivasyonum; aşk. Kendi dişil ve kadın kimliğimizi kabul edelim. İçimizdeki aşk bizim hayat enerjimizdir. Ben hayatımda aşkı yaratmaya çalışıyorum. Kadınların erkeklerle birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Feminist değilim, hiç olmadım. Ben realistim.



Karşımıza ordu da çıksa siler geçeriz.

Özgüven çok önemlidir. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın ne kadar varoluşçu olursak ve kendimizi sahiplenirsek karşımıza ordu da çıksa siler geçeriz. Kadın istemezse hiçbir ideolojiye, hiçbir baskıya boyun eğmez."