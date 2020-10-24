Mersin'de otobüs ihalesinin kazananı Karsan oldu

Her şehre uygun ürün gamı ve çevreci çözümleriyle rakiplerinden ayrılan Karsan, ihale kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 73 adet CNG Yakıtlı Menarinibus Citymood teslimatı gerçekleştirecek. Teslim edilecek CNG’li (doğalgaz) otobüslerin 63 adedi 12 metre olurken, 10 adedi ise 18 metre uzunluğunda körüklü olarak Mersinlilere hizmet verecek.

Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihaleyi kazanan marka oldu. İhale kapsamında Karsan, CNG’li (doğalgaz) 63 adet 12 metre ve 10 adet 18 metre uzunluğunda körüklü Menarinibus Citymood’u Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek. Garanti, bakım, onarım ve tüm temizlik işlemlerinin de 2 yıl boyunca Karsan tarafından üstlenildiği ihalede, toplam 73 adet Menarinibus Citymood’un 2021 yılı içerisinde Mersin halkının hizmetine sunulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin imzaları atarken Mersin halkına hayırlı olması temennisinde bulundular. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “12 ve 18 metrelik Menarinibus Citymood otobüslerimizle, tarihi ve modern dokuya sahip Akdeniz sahil şeridinin güzel kentlerinden Mersin’de ihale kazanmış olmaktan mutluyuz. 73 adet araç için temizlik, bakım ve onarım işleriyle birlikte tam operasyon hizmetini bu kez Mersin’de sunacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Pandemi döneminin değiştirdiği koşullara rağmen, pazarlardaki deneyimimiz ve sıkı takipçiliğimiz sayesinde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Düşük yakıt tüketimi ve maksimum konfor Menarinibus Citymood’da

Düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik doğalgazlı Menarinibus Citymood; tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu ve üstün konforuyla kent ulaşımındaki yolculukları keyife dönüştürürken, diyagnoz özellikli tam

dijital ekranı, geniş görüş açısı ve otomatik şanzımanıyla kullanıcısına rahat operasyonlar sunuyor. Menarinibus Citymood’un çevreci Euro 6 normlarına uygun 7,8 litre silindir

hacmine sahip FPT CURSOR 8 CNG motoru, kullanıcılarına 243 kW güç ve maksimum 1.300 Nm tork sunuyor. 36 sabit koltuğu ve toplam 137 kişilik yüksek yolcu kapasitesiyle şehir içi ulaşıma farklı bir boyut kazandıran 18 metre uzunluğundaki körüklü Menarinibus Citymood ise konfor alanını genişleterek maksimum kapasitede hizmet sunuyor.



