Mersin'in en büyük festivali coşkuyla kutlandı

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'taki festivalin açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler, STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.



Mersin'in narenciye üretimi konusundaki potansiyeline dikkat çeken Vali Pehlivan, "Narenciye hem ilimiz hem ülkemiz hem de bütün dünya için önemli bir ürün deseni. Narenciye C vitamini, lif ve birçok mineralin deposu olarak tanımlanıyor. Narenciye vitamin, Mersin de narenciye deposudur. Dünyanın ve ülkemizin tüketimine, burada üretilen ürünlerin çok önemli bir katkısı var. Dünyada 140'ın üzerinde ülkede narenciye üretiliyor ve bunun 5.4 tonu ülkemizde, bu rakamın 4'te 1'i de ilimizde üretiliyor. Narenciyenin ve turunçgilin başkentiyiz. Özellikle limonda Türkiye geneli üretim 1 buçuk milyon ton, ilimizin üretimi ise 860 bin ton. Yani yüzde 55'ine karşılık geliyor. Festivaller kaynaşma, bir araya gelme ve adeta soluklanma vesileleridir. Bu festivalde de 300'e yakın stant, 30'a yakın figürle buralar şenlenmiş durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Narenciye Festivali'nin toplumdaki huzur ve barışı sağlayan önemli bir etkinliğin olduğunu vurgulayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Mersin'in en ekonomik değerine sahip tarım ürününü tema aldığımız, sadece ekonomik değil, toplumsal problemlerimizi de çözmemize yardımcı olan çok önemli bir sektörü, narenciye sektörünü tema aldık. Hem kentimizin hem ülkemizin en büyük sorunu olan işsizlik sorununa da önemli katkı yapan bir sektör. Bunları geliştirmek ve tahkim etmek, hem ekonomik hem de toplumsal olarak Mersinimize katkı sunacak. Bu festivaller de hem Mersinimizin tanıtımına hem de bu güzel insanların bir araya gelmesine önemli katkı sunuyor. Mersin Türkiye demektir, Türkiye'nin özeti demektir" diye konuştu.



"EMEK, EKİP RUHU, DAYANIŞMA, HAYAL GÜCÜ, SANAT VE ENERJİ VAR"

Mersin Ticaret Borsası ve Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise festivalin Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mersin ile özdeşleşmiş, ortak paydamız olan narenciye etrafında, kentimizin tüm dinamikleri olarak el ele verdik, tek vücut olduk. Festivalimiz böylesine güçlü birlik ve beraberlik ile Mersinimizin neler başarabileceğinin en somut, en güzel örneğidir. İlmek ilmek işlediğimiz figürlerimiz ile tam bir görsel şölen sunuyoruz. Oluşturduğumuz bu narenciye dünyasında emek, ekip ruhu, dayanışma, hayal gücü, sanat ve enerji var. Ülkemizde yapılan birçok meyve festivali var. Mersin Narenciye Festivali'ni diğerlerinden ayıran bir farklılığı var. Bu farklılık, narenciye ürünlerinin bizzat kendisinin süsleme aracı olarak kullanılmasıdır. Süslemelerde kullanılan 100 bin kilogram, 500 bin adet narenciye var. Günde ortalama 70 kişi ile 10 bin saati aşan iş gücü var. Bu özelliği ile festivalimiz, Türkiye'nin ilk, tek ve en görkemli festivalidir. Buradaki ürünleri festival sonunda halkımıza dağıtacağız."



Konuşmaların ardından festivalin startı resmen verilirken, narenciye çeşmesinden portakal suyu içen ve halka ikram eden protokol üyeleri, daha sonra alandaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. 7'den 77'ye binlerce Mersinlinin yer aldığı festival alanında renkli görüntüler oluştu.