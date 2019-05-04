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Meteorolojiden “toz taşınımı“ uyarısı

Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden “toz taşınımı“ uyarısı
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Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, İstanbul'da yaşanacak toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Toz TaşınımıMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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