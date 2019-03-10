MIPIM kapılarını açıyor

Gayrimenkul sektörünün dünya liderlerini ağırlayan ve Fransa’nın Cannes şehrinde buluşturacak olan MIPIM 2019, Türkiye’den 206 firma ve kuruluşu temsil eden bir heyetle yer alacak. Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek olan fuarda Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzeyinde üst düzey temsiliyet sağlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’unda katılım sağlayacağı MIPIM,bu yıl 30’uncu kez kapılarını açacak.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM 2019, dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncularını, 12 – 15 Mart tarihleri arasında Cannes’da bir araya getirecek. Uluslararası yatırımcılar açısından Türkiye’ye yarar sağlayacak iş görüşmelerinin hem T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de katılımcı şirketler ve birlikler düzleminde yapılacağı MIPIM 2019, 12 Mart Salı günü kapılarını açacak.Türk şirketler için kartvizit alışverişinin ve iş görüşmelerinin yoğunlaşacağı coğrafyalar yine Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Uzakdoğu ülkeleri ile Rusya olarak ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda, planlanan B2B sayısının ise fuara katılan tüm Türk firmaları için4.000’e yaklaşması düşünülüyor.B2B’lerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yakın ve orta vadedeki işbirlikleri için zemin oluşturacağı öngörülüyor.

MIPIM 2019 , “GELECEĞİ ETKİLEMEK” ANA TEMASIYLA GAYRİMENKULDE GELECEK 30 YILIN TRENDLERİNİ TARTIŞACAK.

Bu yıl toplamda 21.500 metrekarelik alanda temsil edilecek olan MIPIM’de ziyaretçi kişi sayısı ise 26.000’e ulaşmış durumda. MIPIM 2019’ da 360’ın üzerinde konuşmacı da görüşlerini paylaşacak. Toplam 100 konferans ve oturumda 30 uncu yılını geride bırakan fuarda gayrimenkul sektörünün gelecek 30 yılına dair öngörülerde bulunulacak. Türkiye’nin 206 kurum ve kuruluşla toplam 1.020 m2 bir alanda temsil edileceği fuara katılacak uluslararası firma sayıları ise şöyle: proje finansman alanında 5.000, geliştirici alanında 4.800, mimarlık alanında 2.000, mülk sahibi alanında 1.600, hizmet sağlayıcı alanında 4.000, portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanında da 5.400 kuruluştan kayıt sağlandı.

İstanbul Ticaret Odası önderliğinde 5. kez kurulacak olan İstanbul Çadırı’nda, Emlak Konut ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İmar İnşaat projeleri başta olmak üzere, GYODER ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) bünyesinde yer alan yatırımcı kuruluşlar ve mimarlık, değerleme, hukuk konularında lider firmalar yer alacak. İMİB, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Gülan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, I CAN BUY Uluslararası GAY. YAT. A.Ş, Hasanoğlu Şirketler Grubu, Oral Mimarlık Gayrimenkul Paz. A.Ş, Fuzul Yapı İnşaat A.Ş, Sabri Paşayiğit Mimarlık, Yeditepe Gayrimenkul Yatırım A.Ş, Entegre Proje Yönetim ve Danışmanlık, Dome + Partners, Kalyon Holding Sanayi Ticaret A.Ş, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, BOSS4 Gayrimenkul İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş, Aksan Hukuk Bürosu, Aremas Gayrimenkul, CathayInvest Gayrimenkul Geliştirme ve Optimal Proje Yönetimi ve İnşaatİstanbulÇadırı’nda yer alacak firma ve kuruluşlarımızdan olacak.İTO önderliğinde fuarda yer alan 21firma ve kuruluş için de B2B görüşmeler gerçekleşecek.

Uluslararası başarıları ile dikkat çeken Tabanlıoğlu Mimarlıkise,“Tersane İstanbul” projesiyle MIPIM Ödülleri 2019’da “Geleceğin En İyi Mega Projesi” kategorisinde finalistler arasında yarışacak.

MIPIM Uluslararası Alanda Çok Önemli Bir Tanıtım Ortamı

Dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan MIPIM’in binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi aynı platformda buluşturması açısından önem taşıdığına değinen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türk inşaat sektörü ve alt sektörleri son 30 yıldır hızlı bir gelişim göstermiştir. İnşaat sektörü ve bu sektöre bağlı sanayi dalları ile büyüme için itici güç olmuştur. Sanayi ve hizmetler sektörleri de inşaat sektöründeki gelişmeye bağlı olarak kendilerini yenilemiştir. İnşaat sektörü sadece yurt içinde değil yurtdışında da yaptığı projeler ile kendinden söz ettirerek önemli bir marka olma konumuna ulaşmıştır. Dünyanın en büyük 250 uluslararası inşaat firması arasında 46 Türk firması bulunmaktadır ve bu bakımdan da Türkiye Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır.MIPIM gibi uluslararası fuarlar en önemli tanıtım ortamlarından biridir. Bu tür fuarlara destek veren Türkiye; birçok sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini almıştır. 30. kez kapılarını açacak ve 100 ülkeden katılımcının beklendiği MIPIM’de Türkiye’nin, 206 kurum ve kuruluşla temsil ediliyor olması da bu fuara verilen önemin bir göstergesidir. MIPIM’in saygın katılımcılarından temennim; kârlı fırsatları keşfedip uluslararası ortaklar ve yatırımcılarla tanışmaları, özel görüşmeler, sosyal ve ticari faaliyetler sırasında potansiyel iş ortaklarıyla iletişim kurmaları, kilit sektörleri ve gayrimenkul merkezlerini öğrenmeleri ve olağanüstü büyüklükteki uluslararası gayrimenkul projeleriyle tanışmalarıdır.” diyen Murat Kurum, bu büyük organizasyonun tüm katılımcılar için yararlı işbirliklerine zemin oluşturmasını dileyerek, MIPIM’de yer alan tüm katılımcıları tebrik etti.

MIPIM TÜRKİYE 2020 İLE İSTANBUL, GLOBAL GAYRİMENKUL YATIRIMCILARININ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

MIPIM 2019’un ana teması olarak belirlenen “Geleceği Etkilemek”içeriğinedeğinen ALKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, MIPIM’ in sırasıyla uluslararası yatırımcıların kendi alanında en iddialı isimlerini, şehir plancılarını, uluslararası yatırımları kendi coğrafyalarına çekmeye kararlı belediyeleri, turizmde yeni fırsatlar arayan otel gruplarını bir araya getirdiğini vurguladı. “MIPIM 2019’ a yine ilk günkü heyecanla katılıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’ un da fuara katılacak olması ve bizlere destek vermesinden ötürü kendisine müteşekkiriz. Bu Türk markalsrınınglobal arenada devletimizin desteği ile uluslararası yatırımcılarla biraraya gelecek olması anlamına da geliyor. Zira MIPIM dünya gayrimenkul sektörü tarafından çok önemsenen ve önemsenmesi gereken bir platform. 30 yıldır hiçbir taviz vermeden ilk günkü heyecanı ile kapılarını açıyor olması MIPIM’in öneminin en büyük göstergesi. Bu yılki ana temanın geleceği etkilemek başlığını taşımasının da son derece yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü MIPIM’in 30 sene sonra da gayrimenkul etkinlik hizmetlerinin farklı teknolojilerle sunulduğu sektörün yine en önemli buluşma mekanı olmaya devam edeceğine inanıyorum” diyen Avi Alkaş, MIPIM TÜRKİYE için görüşmelerin sürdüğünü ve 2020 yılında MIPIM’ i Türkiye’ de gerçekleştirmek için hedef koyduklarını belirtti.

Türkiye’den geçen yıl 250 kurum ve kuruluşun MIPIM’e katıldığını ve 4 bin 120uluslararası B2B görüşmeye imza attıklarını belirten ALKAŞGenel Müdürü Yonca Aközer, “MIPIM sadece bizim için değil dünya için de çok önemli bir organizasyon. Alkaş olarak en büyük hedefimiz Türk firmaların bu fuardan verim almaları. Bu sebeple, B2B toplantılar organize etmek, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ nin yatırım potansiyelini anlatabilmek açısından oldukça önemli. Ayrıca MIPIM 2019’ da bu sene RE360’ı da duyuruyoruz. RE360 ile sektörü ikinci kez bir araya getirerek, MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık. MIPIM ve MIPIM Türkiye birbirini tamamlayan iki unsur olacak. MIPIM UK (İngiltere) var, MIPIM Asya var neden MIPIM Türkiye olmasın diye yola çıktık ve gerçekten çok heyecanlanıyoruz. Çünkü, yaklaşık 5-6 yıldır MIPIM’in Türkiye’ye gelebilmesi için çok özel çalışmalar yapıyoruz. Bu dönemde iki kez RE360 gayrimenkul buluşmasını düzenledik ve sektörün tüm paydaşlarını bu platformda bir araya getirdik. RE360 Buluşması, MIPIM Türkiye’nin provasıydı ve burada başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yabancı ortağımızın da bu hedefteki inancı bizleri motive ediyor. 2020’de MIPIM Türkiye’yi hayata geçireceğiz ve İstanbul’u globalgayrimenkul yatırımcılarının buluşma noktası haline getireceğiz.” dedi.