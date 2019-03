İstanbul’un ve Türkiye’nin gayrimenkul projeleri, Fransız Rivierası’nın popüler şehri Cannes’da bugün kapılarını açan MIPIM Fuarı’nda 100 ülkeden gelen 26 bin gayrimenkul profesyoneline tanıtılıyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Cannes’ın en popüler sahil şeridinde kurduğu 685 metrekarelik, bu yıl 5’inci kez Londra ve Paris çadırlarının arasında yer alıyor. İTO, İstanbul'un projelerini ve vizyonunu, bu yıl ‘Engaging the Future (Geleceği Etkilemek)’ temasıyla başlayan MIPIM’de tanıtıyor.İstanbul Çadırı'nda ofis, konut, otel, endüstriyel ve lojistik yatırımları gibi gayrimenkulün tüm segmentleri tanıtılıyor. İTO önderliğinde fuarda yer alan 21 firma ve kuruluş, B2B görüşmeler gerçekleştiriyor.- Fuar giriş bileti 2.050 EuroMIPIM'de bu yıl fuarın 30'uncu yılı olması sebebiyle, gayrimenkul endüstrisinin sonraki 30 yılı tartışılıyor. Giriş bileti ücretinin bu yıl vergiler hariç 2.050 Euro olduğu MIPIM 2019’a 26 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca 5 bin 400’den fazla yatırımcı da fuara geldi.- “MIPIM’den ‘İstanbul’ geçti…”İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Paris ve Londra çadırlarının arasında bulunan İstanbul Çadırı’nın dünya gayrimenkul sektörünün buluşma noktası olduğunu kaydetti. Avdagiç, “MIPIM’den ‘İstanbul’ geçti… İstanbul Çadırı MIPIM’de bu yıl da Londra ve Paris çadırlarının arasında. Londra ve Paris’in orta yeri İstanbul’dur” ifadesini kullandı.Avdagiç, “MIPIM 2019'un teması da gösteriyor ki, dijital çağda gayrimenkul endüstrisinin gelir akışı da çok hızlı şekilde dönüşüyor. Şirketler ve yatırımcılar, gayrimenkule bir yatırım ve servis değeri olarak yaklaşıyor” dedi.İstanbul Çadırı’nı sahilin dört görkemli çadırından biri olarak beşinci kez kuracaklarını hatırlatan Avdagiç, “Net bir şekilde görüyoruz ki 2019 yılında yabancıya konut satışı sektörü hareketlenecek. Biz de bu amaçla fuarlarda Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası yatırımcılarla, İstanbul çadırının gölgesinde etkin bir network kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece 8.500 yıllık İstanbul markasının sektöre sunduğu eşsiz imkanların tanınmasına aracılık ediyoruz” dedi.İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul, Londra ve Paris çadırlarının arasında yer alarak dünyada en cezbedici şehirlerinden biri olmanın gururunu yaşıyor. Türkiye’nin ve İstanbul’un dünya çapındaki inşaat ve gayrimenkul projeleriyle MIPIM 2019’dayız” dedi.- Avdagiç’ten Nuri Bilge Ceylan benzetmesiNuri Bilge Ceylan’ın MIPIM’in de düzenlendiği Cannes Film Festivali’nde 2008’de En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Avdagiç, şöyle konuştu: “Hemen şu arkamızda bulunan Festival Sarayı’nda ünlü Cannes Film Festivali düzenleniyor. Burada Türk yönetmenleri de ödüller aldı. Bunlardan biri de Nuri Bilge Ceylan’dır. Ceylan, 2008 yılında kazandığı En İyi Yönetmen Ödülü’nü aldıktan sonra Festival Sarayı’nın salonunda şöyle seslenmişti: ‘Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme...’ Biz de İTO olarak bu İstanbul Çadırını, güzel ülkemize ve güzel şehrimize ve gayrimenkul sektörümüzü adıyoruz. Yalnız kalmasın, güzellikleri tüm dünyayla paylaşılsın diye…”Avdagiç, MIPIM’de arka arkaya beş yıldır açtıkları İstanbul Çadırı’nın simgesel bir tarafı da bulunduğunu belirterek, “Orta Asya’da Türk çadırlarıyla başlayan büyük medeniyet yürüyüşümüze son noktayı, Fransız Rivierası’nın Cannes sahillerindeki İstanbul Çadırı’nda koyuyoruz. O son nokta da, çadırda sergilenen görkemli gayrimenkul projeleridir. Betonla çeliğin, üstün mimari tecrübe ve teknoloji ile sanata dönüştüğü yapılardır. Tüm yatırımcılara müjdelemek isterim ki, Türkler teknolojiyi, konforu, estetiği, doğayı, tarihi ve refahı gayrimenkulde buluşturmayı başarmışlardır.”- “MIPIM sadece bir gayrimenkul fuarı değildir…”Avdagiç, insanların sadece gayrimenkule yatırım yapmadıklarını, aynı zamanda o yapıya hayat veren, betona anlam katan markaya da, imaja da, algıya da yatırım yaptıklarını belirtti. Avdagiç, şunları söyledi: “MIPIM sadece bir gayrimenkul fuarı değildir… Gayrimenkul sektörün alt dallarını düşünürsek, bu fuar, aynı zamanda bir sanayi fuarıdır; aynı zamanda bir ticaret fuarıdır, aynı zamanda bir teknoloji fuarıdır, bir turizm fuarıdır. Tüm bu sebeplerden ötürü de, her yılın Mart ayında yapılan bu fuarda öne çıkan şehirler, yılın kalan üç çeyreğinde de hayat bulurlar. Çünkü bu fuar, küresel ekonominin karar verici aktörlerinin gözünde çok büyük bir değere sahiptir.”- Vatandaşlık müracaat özel ortak ofisiİstanbul’da yabancılara satılan konut sayısının 15 bine yaklaştığına değinen İTO Başkanı Avdagiç, bu rekorda geçtiğimiz yıl şartları güçlendirilen yatırımcı vatandaşlık programının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:“İTO olarak biz de bu konuda elimizi taşın altına koyduk. Yabancı yatırımcıların işlemlerinin hızlanması için İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Yabancı Yatırımcılar Vatandaşlık Müracaat Özel Ortak Ofisi, İstanbul’da İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda açıldı. Böylece yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar ile uzun süreli oturum izni almak isteyen yatırımcıların müracaatlarının tek noktadan takip edilmesini ve hızlanmasını sağladık. İnanıyorum ki, Hükümetimizin aldığı kolaylaştırıcı diğer tedbirlerle Türkiye, gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler için verimli ve kârlı bir ülke olma niteliğini daha da artıracaktır. Yine inanıyorum ki, böylesi avantajlar, yabancı dostlarımızı İstanbul ve Türkiye’ye yakınlaştıracak ve onları İstanbullu yapacaktır. İstanbul’da gayrimenkule yatırım yapmak, gayrimenkul satın almaktan çok daha büyük bir anlama sahiptir.”- İstanbul Çadırı’nda güç birliğiİstanbul Çadırı’nın dinamik atmosferinde 10 firma ve kurum stand bazında yer alarak, projelerini dünya ile paylaşıyor. Bu kurum ve firmalar şunlar: “Emlak Konut G.Y.O. A.Ş., Gülan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., I CAN BUY Uluslararası Gayrimenkul Yatırım A.Ş., IGA – İstanbul Havalimanı, İstanbul İmar İnşaat A.Ş., İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Kalyon İnşaat ve San. Tic. A.Ş., Oral Mimarlık Gayrimenkul Paz. İnş. Taah. Proj. Dek . A.Ş., Rem Mimarlık Dek. Rest. Proje ve Taah. Hizmetleri Ltd. Şti., Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği. Ayrıca 11 firma da ikili görüşme platformunda yer alıyor.MIPIM Fuarı, 15 Mart Cuma gününe kadar açık olacak.* * *- 26 bin kişi ziyaret ediyor.- 100 ülkeden 5 bin 400 yatırım ve finans şirketi temsilcisi fuarda.- Dünyanın en büyük 100 gayrimenkul yatırımcısının 40'ı, en büyük 100 büyük fon yöneticisinin 80'i katılıyor.- Türkiye’den 206 kurum ve kuruluş MIPIM'de temsil ediliyor.