Mükemmel çayın ipuçları

Organik çay yetiştirilmesini destekleyen marka Ronnefeldt’inJoy of Tea, White Collection, Teavelope serileri ile çay severlerle bir araya geliyor. Ronnefeldt, mükemmel çay için ipuçları veriyor.

İlk olarak çayın doğru demlendiğinden emin olun. Her çayın farklı bir demlenme süresi vardır.

Her çay 100 derecede demlenmez. Çayı, doğru sıcaklıkta demlediğinizden emin olmalısınız. Yeşil çayı daha ılık bir suda demlemek gerekir.

Çayı, ısısı oda sıcaklığında olmayan bir bardağa koyarak demlenmesi gereken sıcaklıkta değişiklik göstermesine sebep olmamalısınız.

Çayın tadı şeker, limon, süt, tatlandırıcı gibi yan ürünlerle bozulmamalı. Sadece saf çayın tadına varın.

Çayın her şeye iyi geldiğine inanmalısınız; çünkü inanırsanız gerçekleştiğini de gözlemleme şansınız olacaktır.

1.Demliğinizi sıcak su ile önceden ısıtın. Sonra suyu dökün. Kokusuz süzgeç ya da filtre kullanın.2. Çayınızı porsiyonlayın (Her fincan için yaprak çaylar: 1 tepeleme tatlı kaşığı; kırık çaylar: 1 tatlı kaşığı seviyesi).3. Yeni kaynayan suyu çay yapraklarının üzerine dökün. (Dikkat: yeşil çayı demlerken su kaynadıktan sonra 80 dereceye düşmesini bekleyin, aksi takdirde yapraklar yanar.)4. Çay yapraklarına sıcak su temas ettiğinde aroma demliğe yayılmaya başlar. Çay yapraklarının rahat açılıp tadını en etkili şekilde suya bırakması için yeterli alana ihtiyaç vardır.5. Bir süre sonra çay yapraklarındaki aktif bileşenleri ortaya çıkar ve aromasını suya bırakır.6. Çayın demlenmesindeki en önemli etken demlenme süresidir. Arzulanan demlenme süresinden sonra süzgeci çıkarıp kabına koyun.Yeşil çaylar: 2-3 dk.Siyah çaylar: 3-5 dk.Bitki çayları: 6-8 dk.