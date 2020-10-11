Bu acı haberi nasıl vereceğimi bilmiyorum ama Mustafa Pamukoğlu ’nu kaybettik.

Bu acı haberi nasıl vereceğimi bilmiyorum ama Mustafa Pamukoğlu ’nu kaybettik.

Bu acı haberi nasıl vereceğimi bilmiyorum ama Mustafa Pamukoğlu ’nu kaybettik.

Bu acı haberi nasıl vereceğimi bilmiyorum ama Mustafa Pamukoğlu ’nu kaybettik.

Sarsıldım. Daha bir hafta önce yeni döneme ilişkin neler yapacağımızı planlamıştık. Hatta ben çalışmaya başlamıştım bile bu hafta için kahve içmeye gidecek ve çalışmaları aktaracaktık kendisine…

Sarsıldım. Daha bir hafta önce yeni döneme ilişkin neler yapacağımızı planlamıştık. Hatta ben çalışmaya başlamıştım bile bu hafta için kahve içmeye gidecek ve çalışmaları aktaracaktık kendisine…

Sarsıldım. Daha bir hafta önce yeni döneme ilişkin neler yapacağımızı planlamıştık. Hatta ben çalışmaya başlamıştım bile bu hafta için kahve içmeye gidecek ve çalışmaları aktaracaktık kendisine…

Sarsıldım. Daha bir hafta önce yeni döneme ilişkin neler yapacağımızı planlamıştık. Hatta ben çalışmaya başlamıştım bile bu hafta için kahve içmeye gidecek ve çalışmaları aktaracaktık kendisine…

Sarsıldım. Daha bir hafta önce yeni döneme ilişkin neler yapacağımızı planlamıştık. Hatta ben çalışmaya başlamıştım bile bu hafta için kahve içmeye gidecek ve çalışmaları aktaracaktık kendisine…

Sonra sevgili kardeşim Recep Erçin aradı. Şaşkındı. Üzüntüsünden sesi titriyordu. Dertleştik. Birlikte Mustafa Pamukoğlu ile televizyon programları yapmıştık. Hatta işe biraz da sanat katıp Pamukoğlu’nun o güzel sesinden Türk Sanat Müziği icraları dinlemiştik.

Sonra sevgili kardeşim Recep Erçin aradı. Şaşkındı. Üzüntüsünden sesi titriyordu. Dertleştik. Birlikte Mustafa Pamukoğlu ile televizyon programları yapmıştık. Hatta işe biraz da sanat katıp Pamukoğlu’nun o güzel sesinden Türk Sanat Müziği icraları dinlemiştik.

Sonra sevgili kardeşim Recep Erçin aradı. Şaşkındı. Üzüntüsünden sesi titriyordu. Dertleştik. Birlikte Mustafa Pamukoğlu ile televizyon programları yapmıştık. Hatta işe biraz da sanat katıp Pamukoğlu’nun o güzel sesinden Türk Sanat Müziği icraları dinlemiştik.

Sonra sevgili kardeşim Recep Erçin aradı. Şaşkındı. Üzüntüsünden sesi titriyordu. Dertleştik. Birlikte Mustafa Pamukoğlu ile televizyon programları yapmıştık. Hatta işe biraz da sanat katıp Pamukoğlu’nun o güzel sesinden Türk Sanat Müziği icraları dinlemiştik.

Sonra sevgili kardeşim Recep Erçin aradı. Şaşkındı. Üzüntüsünden sesi titriyordu. Dertleştik. Birlikte Mustafa Pamukoğlu ile televizyon programları yapmıştık. Hatta işe biraz da sanat katıp Pamukoğlu’nun o güzel sesinden Türk Sanat Müziği icraları dinlemiştik.