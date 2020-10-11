Celal Toprak yazıyor - Dün bir ölüm haberi adeta sarsıldım. Önce Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Nevhan Gündüz yazdı…
Bu acı haberi nasıl vereceğimi bilmiyorum ama Mustafa Pamukoğlu’nu kaybettik.
Sarsıldım. Daha bir hafta önce yeni döneme ilişkin neler yapacağımızı planlamıştık. Hatta ben çalışmaya başlamıştım bile bu hafta için kahve içmeye gidecek ve çalışmaları aktaracaktık kendisine…
Sonra sevgili kardeşim Recep Erçin aradı. Şaşkındı. Üzüntüsünden sesi titriyordu. Dertleştik. Birlikte Mustafa Pamukoğlu ile televizyon programları yapmıştık. Hatta işe biraz da sanat katıp Pamukoğlu’nun o güzel sesinden Türk Sanat Müziği icraları dinlemiştik.
Bir hafta önce geleceğe dönük programlar yaptığımız Mustafa Hoca dün gece ani bir kalp krizi sonrasında aramızda ayrılmıştı. Çok erkendi. Bizi çok sarstı. Yokluğunu alışmak zor olacak. Seni çok sevdik gönlü zengin adam… Çok iyi bir dost kaybettik.
Cenaze kesin olmamakla birlikte yarın ikindi gibi kalkacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
Son olarak başında bulunduğu Görev Vakfı’na ‘İletişim Ödülü’ verilmişti. Orada patronsuz medya düşünü paylaşmıştı. Unutmayacağız seni Mustafa Pamukoğlu…
Görev Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Pamukoğlu’nun ani ölümü ekonomi ve iş dünyası tarafından üzüntü ile karşılandı. Aydınlık Gazetesi Yazarı Mustafa Pamukoğlu’nun cenazesi yarın ikindi namazından sonra kaldırılacak. Pamukoğlu’nun ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Mustafa Kimdir?
1956 yılı Diyarbakır Ergani doğumlu olan Mustafa Pamukoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (Mülkiye) 1978 yılında mezun oldu.
1978 yılında Maliye Teftiş Kuruluna girdi.
Maliye Müfettişliğinin ardından 1986 yılında özel sektöre geçti.5 yıl büyük bir inşaat organizasyonunu yönetti.
1994-96 arasında Amerika’da Atlanta’da hem iş hem de eğitim amaçlı bulundu.
1996 yılından 2001 yılına kadar rahmetli Adnan Başer Kafaoğlu ile 2001’den itibaren tek olarak yeminli mali müşavirlik yaptı. Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak da görev yapan Mustafa Pamukoğlu, 2002-2014 arası Cumhuriyet gazetesinde haftalık ekonomi köşe yazıları yazdı. 2014 tarihinden Aydınlık gazetesinde ve çeşitli dergilerde söyleşi ve köşe yazıları yazan Pamukoğlu, ayrıca müziğe karşı da ilgiliydi, ud ve cümbüş çalıyor ve beste çalışmaları yapıyordu.
Mustafa Pamukoğlu evli ve iki erkek çocuk babasıydı.