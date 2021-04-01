Müteahhitler başkanlık için yeniden Erdal Eren dedi

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden Türkiye Müteahhitler Birliği 33’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel kurulda yönetim kurulu seçimlerini gerçekleştiren Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yeni başkanı 2004- 2011 yıllarında da aynı görevi üstlenmiş olan Erdal Eren oldu.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, “Hem üyelerimizin hem inşaat sektörünün hem konut sektörünün hem de genel olarak ülkemizin sorunları için fikirler üretmeye, çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Türkiye’nin kalkınması için STK’lar ve kamu ile işbirliğini mutlaka devam ettireceğiz ve geliştireceğiz” dedi.

Anadolu’yu inşa etmek için yola çıkan vatansever bir grup müteahhit tarafından 69 yıl önce kurulan Türkiye Müteahhitler Birliği, 33’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini belirledi. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Mithat Yenigün, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) başkanlık görevini Erdal Eren’e devretti.

Seçimlerin ardından açıklama yapan ve 2004- 2011 yıllarında da aynı görevi üstlenmiş olan TMB Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Böyle bir süreçte 10 yıl aradan sonra tekrar TMB Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Eren, “Mevcut yönetimin bıraktığı noktadan daha ileriye gitmek için çalışacağız. Hem üyelerimizin hem inşaat sektörünün hem konut sektörünün hem de genel olarak ülkemizin sorunları için fikirler üretmeye, çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Arkadaşlarımla beraber elimizden geldiğince bir sivil toplum örgütü olmanın sorumluluğunu yerine getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘STK’lar ve kamu ile işbirliğini geliştireceğiz’

Gerçekleştirilen genel kurula bakanların katıldığını kaydeden TMB Başkanı Eren, şöyle devam etti: “Bu, TMB’nin daha önceki yönetimiyle bakanlıklar arasındaki iletişimin iyi olduğunu gösteriyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da ifade ettiği gibi sivil toplum örgütleri ile Ticaret Bakanlığı’nın arasında güzel bir koordinasyon kurulmuş durumda. Sayın Bakanın kurduğu istişare kurulu ve TMB’nin kurucuları arasında olduğu DEİK üzerinden diğer STK’lar ile kurulmuş olan iyi ilişki ve koordinasyonu sürdüreceğiz. TOBB, TİM, TİSK, DEİK gibi STK’lar ile birlikte doğru fikirler üretip, ülkemizin bu zor yıllarında problemlere çareyi birlikte arayacağız. Türkiye’nin kalkınması için STK’lar ve kamu ile işbirliğini mutlaka devam ettireceğiz ve geliştireceğiz. STK’ların kendi sorumluluklarına sahip çıkarak eleştirecekleri şeyler varsa eleştirebilmelerini ama çözüm önerilerini de ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum.”

3 yıllığına görev alacak isimler belirlendi

Gerçekleştirilen genel kurulda 3 yıllığına görev alacak Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu’na şu isimler seçildi: “Erdal Eren, Başar Arıoğlu, Hüseyin Arslan, İhsan Çetinceviz, Deha Emral, Müfit Eren, Süheyla Çebi Karahan, Cahit Karakullukçu, Ferhat Nasıroğlu, Tevfik Öz, Erdem Tavas, Kartal Usluel, Murat Üstay.”

TMB Denetleme Kurulu’na ise “Nevzat Saygılıoğlu, Selim Akın ve Özgür Peker” seçildi.