Ne olursunuz evde kalın mangal-piknik yapmayın

Koronavirüsle ilgili önlem çalışmaları devam ediyor. Ve Türkiye, koronavirüse ile mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor. Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın etmişti.

Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu.