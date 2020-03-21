ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Cezayir seyehat acenteleri İhtiyaç Kart Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin yüzme yarışması uçak teknisyenliği lisans modül sınavları
En anlamlı mesaj
En anlamlı mesaj
Temiz suya destek
Temiz suya destek
Ünlü Borsa kapandı
Ünlü Borsa kapandı
100 Yıldır İlk Kez Açılmadı
100 yıldır ilk kez açılmadı
Resmen banka kurdu
Resmen banka kurdu

Ne olursunuz evde kalın mangal-piknik yapmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçti. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

Ne olursunuz evde kalın mangal-piknik yapmayın
banner17

Koronavirüsle ilgili önlem çalışmaları devam ediyor. Ve Türkiye, koronavirüse ile mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor. Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın etmişti.

Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mangal PiknikEvde Kalin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5