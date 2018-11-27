Nitelikli iş gücü için uluslararası işbirliği

beIN MEDIA GROUP’un güçlü rüzgarıyla yatırımlarını sürdüren Digiturk’ün medyadaki nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kurduğu beIN AKADEMİ, hayata geçireceği ilk mesleki sertifika programı kapsamında Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği yapıyor.

Sektörün en çok ihtiyaç duyduğu teknik alanlarda uzman insan kaynağı yetiştirmek üzere beIN AKADEMİ çatısı altında düzenlenecek eğitim programları, 2019 yılı başı itibariyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin desteğiyle başlayacak.

İlk etapta 4 aylık sertifika programıyla faaliyete geçecek olan beIN AKADEMİ’de katılımcılar tercih ettikleri teknik alanlarda uzmanlaşma fırsatı elde edecek.

Sosyal sorumluluk bilinciyle mesleki eğitime destek vermeyi hedefleyen ve bu amaçla medya sektörünün teknik alanlarındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak için harekete geçen Digiturk, “beIN AKADEMİ” platformunu hayata geçiriyor. beIN AKADEMİ, düzenleyeceği ilk mesleki sertifika programı kapsamında, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile işbirliği yapıyor.

beIN ACADEMİ projesinin imza töreni ve tanıtım toplantısı 26 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, beIN AKADEMİ projesinin detayları paylaşıldı.

Geniş yelpazede güçlü teknik eğitim

İlk etapta teknik eğitime yönelik 4 aylık bir sertifika programıyla faaliyete geçecek olan beIN AKADEMİ’ye, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ya da mezun olan 20 katılımcı kabul edilecek. Halen medyada çalışmakta olan ve kendisini geliştirmek isteyen profesyonellerin de katılabileceği sertifika programı kapsamında yayıncılık teknolojilerinden, görüntü düzenlemeye, kurgudan yapım ve yönetime, kameradan ses ve ışığa kadar yayıncılığın geniş yelpazesinde uzmanlık dersleri verilecek.

2019 yılının başından itibaren Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek programların eğitim kadrosunda üniversitenin öğretim üyeleri ve Digiturk’ün tecrübeli profesyonelleri yer alacak.

Türkiye’nin eğitim üssü olarak konumlanacağı uluslararası bir program

Orta vadede uluslararası bir kimliğe kavuşması hedeflenen beIN AKADEMİ kapsamında, 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP’un bu ülkelerdeki çalışanlarının da projeye katkılarının alınması, böylece Türkiye’nin, beIN MEDIA GROUP içinde bir eğitim üssü olarak konumlanması amaçlanıyor.

Spor ve eğlence yayıncılığında fark yaratacak eğitim içerikleri

Türkiye’nin lider dijital yayıncılık platformu Digiturk tarafından kuruluşu tamamlanan beIN AKADEMİ çatısı altında sunulacak eğitimler, spor ve eğlence yayıncılığında fark yaratacak içeriğe sahip olacak. Güçlü teknoloji ve altyapı yatırımları ile üyelerine sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeye taşımaya gayret eden, özellikle spor yayıncılığı alanında Türkiye ve dünyanın en saygın spor organizasyonlarını ekrana taşıyan Digiturk, yeni atılımı ile beraber, bu alanda sektörün geleceğine uluslararası standartlarda katkı sağlayacak.

“Sektörün geleceğine yatırım, Türkiye’ye yatırım”

Toplantıda projeden duyduğu heyecanı dile getiren beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, bir yandan teknoloji ve içeriğe yatırım yaparak hizmet kalitesini daha da yükseltmeye çalışırken diğer yandan da sosyal sorumluluk bilinciyle medya sektörünün standartlarını yukarı çekmeye çalıştıklarını vurguladı.İnsan kaynağının gelişimine öncelik verdiklerinin altını çizen Al-Obaidly şöyle konuştu:

İşimizin doğası gereği teknik uzmanlık gerektiren yetkinliklere ilişkin ihtiyaçlarımızı tespit ederken, insan kaynağımızın bireysel ve mesleki gelişimine değer katacak bir akademi fikri üzerinde durduk. Konuya sosyal sorumluluk ilkesiyle yaklaşarak, işin boyutunu büyütmeyi, sektörümüzün geleceğine uluslararası standartlarda, iyi yetişmiş, uzman insan kaynağı sağlayacak bir eğitim merkezi kurmayı planladık.”

“Köklü geçmişi, sektöre kazandırdığı binlerce başarılı isim, akademik gücü ve teknik imkanlarıyla Anadolu Üniversitesi’ni bu uzun vadeli projede paydaşımız olarak belirledik. Anadolu Üniversitesi’nin kıymetli desteğiyle beIN AKADEMİ’nin ilk eğitim programını hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki sektörümüzün insan kaynağına yaptığımız bu yatırım, Türkiye’nin geleceğine yatırım anlamı taşıyor. 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP’un orta ve uzun vadede programa sağlayacağı katma değerle, Türkiye’nin grubumuz için uluslararası bir eğitim üssü olarak konumlanması da mümkün olacak”.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dünyada yayıncılığın sayılabilecek en önemli kuruluşlarından biri olan beIN MEDIA GROUP ile öğrenci sayısı ve sunduğu eğitim programları ile dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi bir arada, hem ülkemizin hem de dünyanın karşısına yeni bir proje ile çıkıyor. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli profesyonel insan gücünü medya ve yayıncılık sektörüne kazandırmak için çok özel bir girişim bu.”

“İster eğitim olsun, ister medya olsun ya da başka bir alan olsun, ülkemizin dünyaya sunamayacağı bir proje yoktur. Bu proje sadece bir örnektir. Bu özel günün ortaya çıkmasına neden olan, destek veren, bugün törene katılarak bizlere destek veren herkese sonsuz şükran borçluyum.”