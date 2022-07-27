Nokul Lezzet Durağı Gazetecileri Ağırladı

Aralarında gastronomi yazarı Talip Bayram, Aydınlık Gazetesinden Gündüz Üç, Turizm Ekstra sitesinden gazeteci Artin Şirinpınar, iyigün haber sitesinden Talin Hanım, Gazete Ekonomi ’den Demet Kalendergil ve Begüm Deveci’nin olduğu gazeteci grubu sunulan Bafra lezzetlerinden çok etkilendiklerini belirttiler. Özellikle Bafra pidesine bayılan Celal Bey, önüne konulan Adana Kebap yerine tercihini pideden yana yaptı. Ordulu Celal Bey, bu tarz pidelerin kendi yörelerinde de yapıldığını ama burada yapılanın çok lezzetli olduğunu açık sözlülükle dile getirdi. Yine Gastronomi yazarı Talip Bayram’da eskiden yol üstü restoranlıların böylesine lezzetli yerler olmadığını ifade ederek Nokul Lezzet Durağının Kuzey Marmara Otoyolunda açılması bu alanda bir hareketliliği başlatacağına inandığını belirtti. Demet Hanım normalde fazla yemek yiyen bir değil ama Bafra pidesi, adana kebap ve Nokul’un lezzetine bayıldığını ve oldukça fazla yediğini söyledi. Gündüz Bey, Artin Bey, Tanin Hanım, Begüm hanım da dinlenme tesisinin lezzetlerini çok beğendiklerini ifade ettiler.

Nokul Lezzet Durağı Sakarya Akyazı Kuzeymarmara Otoyolu’nda hizmette

Adını Samsun’un Bafra ilçesi ile özdeşleşmiş, kültürel birikimi asırlardır devam eden kuru ve şerbetsiz bir tatlı olan Nokul'dan alan Nokul Bafra Pidesi & Köfte yeni konsepti Nokul Lezzet Durağı dinlenme tesisi ile Sakarya Akyazı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol üstü lezzet müşterileri ile buluşmak üzere yaklaşık 2-3 ay önce açıldı. Nokul Lezzet Durağı; yeni nesil ve ferah konsepti ile 3200 metrekare kapalı alanda Ankara - İstanbul ve İstanbul - Ankara istikametinde Türkiye’nin geleceğe bağlanan otoyolunda faaliyet gösteriyor. Şehirlerarası yolculuk yapmanın emniyetli yolunda dinlenme tesisi algısını yeniden oluşturan Nokul Lezzet Durağı ücretsiz geniş araç otoparkı ve yeni nesil tarzıyla misafirlerine görsel anlamda hitap etmenin yanı sıra damaklara da yöresel bir lezzet şöleni sunmaya ve fark yaratmaya devam edecek.

Bafra’nın Yöresel Lezzetleri Nokul Lezzet Durağında

Nokul Lezzet Durağı, Samsun Bafra'nın dünyaya ün salmış lezzetli ve geleneksel ürünü Bafra Pidesi'ni ve Karadeniz’in en özel pidelerini, yöresel kahvaltı çeşitlerini, adıyla kendisinden bolca söz ettiren Samsun Çakallı menemenini, Akçaabat Köftesi'ni ve kebap çeşitlerini yol güzergâhında kaliteli ve lezzetli olarak sunma konusunda çok iddialı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy - Akyazı Tem arasındaki ilk dinlenme tesisi olma özelliği ile dikkat çeken Nokul Lezzet Durağı, içerisinde restaurant, yemek yeme alanları, cafe, yöresel market, kış bahçesi, teras ve mescit ile yol güzergahı konseptini yeniden dizayn etmekle kalmadı, kaliteli hizmeti ve eşsiz ürünleriyle farkını gösteriyor.