Ödülü geri dönüşüm projesi aldı

Google Developer Student Clubs’ın 3 yıldır düzenlediği People & Peace Hackathonu’nda genç girişimcilerin projeleri değerlendirildi. Yarışmanın teması, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen ve 17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ olurken, yarışmaya katılan girişimciler ise bu doğrultuda projelerini sundu. People & Peace Hackathonu’nunda yarışan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 1. Sınıf öğrenci Çağrı Serpin ve arkadaşlarının geliştirdiği ‘We’ adlı geri dönüşüm projesi, 22 proje arasından birinci seçildi. Plastik gibi maddelerin geri dönüşüme kazandırılması ve insanların buna teşvik edilmesi fikriyle yola çıkan ‘We’ projesi hakkında, genç girişimci Çağrı Serpin bilgi verdi.

CİHAZ HAVA KALİTESİNİ DE ÖLÇMEKTE

We projesi ile plastik gibi geri dönüştürülebilir maddeleri metro, metrobüs ve otobüs gibi insanların yoğunlukta olduğu yerlere yerleştirilen otomat benzeri cihazlara toplanabileceğini söyleyen BAU öğrencisi Çağrı Serpin, “İnsanlar bu otomatlara plastik gibi maddeleri vererek karşılığında, toplu taşıma bakiyesi alabilir veya telefon uygulaması üzerinden QR kod okutarak sanal puan alabilirler. Bunun yanında bu puanları, anlaşmalı kafe ve mekanlarda indirim olarak da kullanabilir ya da hediye olarak bir başkasına da gönderebilir. Projenin içeriğinde çokça oyunlaştırma kullanıldı. Bu uygulamada kullanıcılar, günlük ve haftalık ekstra puan kazanabilir. Gelecek aşamalarda ise We cihazlarının içerisine yerleştirilecek olan sensörler sayesinde hava kalitesi, hava sıcaklığı ve nem oranı gibi bilgiler veritabanına yazılıp, şehrin hava kalitesi haritası ortaya çıkartılabilir. Bu veriler sonrasında bilimsel araştırmalarda kullanılabilir. Aynı zamanda cihazlarda bulunan ağırlık sensörleri sayesinde de her bölgeden ne kadar geri dönüştürülebilir atık elde edildiği haritalandırılabilir. Bu da gelecekte bu veriler ışığında uygun geri dönüşüm çalışmalarına destek olacaktır” dedi.

“OYUNLAŞTIRMA İLE GERİ DÖNÜŞÜMÜ EĞLENCELİ HALE GETİRDİK”

Çevredeki atıkların geri dönüştürülmemesinden kaynaklanan sorunların oldukça fazla olduğunu ifade eden Serpin, son olarak şunları söyledi; “Bu tür sorunlara ‘dur’ diyemezsek gelecekte doğacak problemler, bizi gerçekten endişelendiriyor. Bu sebeple ekip arkadaşlarım ile beraber We adlı projeyi geliştirmeye koyulduk. İnsanlar genelde zaten yapmakla yükümlü olduğu şeyleri sıkıcı olduğu için ya da daha basit yolları olduğu için yapmaktan kaçınır. Fakat oyunlaştırma ile bu sorumluluklar daha eğlenceli hâle getirilince insanlar, oyunu kurallarına göre oynamaya başlıyor. Biz de ekip olarak oyunlaştırma teknolojilerini ve geri dönüşümü birleştirip yenilikçi bir bakış açısı ile bu projeyi gerçekleştirdik. Projeyi başarıya ulaştıran ekip liderime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim”