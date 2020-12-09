Olası krizler masaya yatırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ile The Circle ve Binat İletişim & Danışmanlık’ın ortaklığında, 5-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen İstanbul Mimarlık Festivali 2020, önceki gün (7 Aralık) önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Festivalin ‘Akşam Kuşağı’ sponsoru KİPTAŞ’ın desteğiyle düzenlenen ‘Kriz Anında İstanbul’ başlıklı panelde, İstanbul’un olası krizleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

“KİPTAŞ TİCARİ KAYGILAR GÜTMÜYOR”

Panelde sözü ilk alan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, İstanbul İstatistik Ofisinin hazırladığı İstanbul Barometresi Kasım ayı raporunu izleyicilerle paylaştı. Akgün, halihazırda İstanbulluların en büyük sorununun; COVİD 19, deprem, Kanal İstanbul ve ekonomi konuları olduğunu belirtti. Tüm sorunları İPA’nın çözüm çalışmalarıyla birlikte paylaşan Akgün, İBB’nin pandemi nedeniyle oluşan krizi çözmek amacıyla sosyal yardımlara ayırdığı destekten de bahsetti.

Kentteki yapı stokunun yüzde 70’inin 2000 yılı öncesine ait olduğunu ifade eden Akgün konuşmasını, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak sonlandırdı.

Panelistlerden KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise geçmişte yürütülen ranta dayalı kentsel dönüşüm süreçlerinin kente verdiği zararlardan bahsederek, dönüşüm çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğinin altını çizdi. KİPTAŞ’ın kentsel dönüşümde katılımcı bir anlayışı benimsediğini ifade eden Kurt, sosyal konut üretim çalışmalarına odaklandıklarını da kaydetti. KİPTAŞ’ın ticari kaygılar gütmediğini dile getiren Kurt, bunun en iyi örneğinin 2022 yılında tamamlanması planlanan KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları olduğunu ifade etti. Uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulan proje için 40 bin başvuru alındığını da sözlerine ekledi.

“AMAÇ, SOSYAL YARDIM ALACAK KİŞİ SAYISINI AZALTMAK”

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ise konuşmasına, Kent Konseyi’nin gündeminde depremin yanı sıra iklim krizinin de olduğunu vurgulayarak başladı. İklim krizinin sonuçlarının engellenmesine, krizin önüne geçilmesine dair birçok projelerinin olduğunu ve bunları çok yakında İstanbullularla paylaşacaklarını söyleyen Hadi, Kent Konseyi’nin sosyal hizmet anlayışını da “sosyal yardım alacak kişi sayısını azaltmaya yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar” olarak özetledi. Hadi, konseyin muhtaçlığı ortadan kaldıracak çözümler üzerine çalışmalarından da bahsetti.

Panelistler ayrıca izleyicilerden gelen sorular ışığında İBB, KİPTAŞ ve İstanbul Kent Konseyi’nin işleyişi, vizyonu, misyonu ile hizmetlerine ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme yaptılar.