Önümüzdeki en büyük tehlike iklim değişikliği İklim değişikliğinin önümüzdeki yüzyıl içerisinde insanlığı ne şekilde etkileyeceğini belirten Mete Çubukçu, “Mevsimler değişiyor, su, hava ve toprak ciddi anlamda etkileniyor. Hava değişiklikleri daha sık yaşanıyor ve dolayısı ile ani hastalıklar hayvanları ve insanları olumsuz etkiliyor” dedi.

Sunuculuğunu Mete Çubukçu’nun yaptığı Pasaport isimli programda, gelecekteki en büyük tehlikelerden biri ‘Küresel Isınma, onun insan sağlığı üzerindeki etkileri ve dünyayı bekleyen riskleri’ ve iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirdi.



İklim Değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genel bir sorun olduğunu belirten Mete Çubukçu şunların altını çizdi;



- Gelecek yıllarda dünyanın farklı doğa olayları ile karşılaşacağı neredeyse kesin gözüküyor.



-Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği ve bu değişikliği dünya, insanlık üzerindeki olumsuz etkileri önümüzdeki en önemli risk.



-Birleşmiş Milletler son raporunda küresel ısınmanın etkilerinin bir felaket boyutuna gelmesini engellemek için 10 yıl süre kaldığını belirtiyor.



-Dünyadaki iklim değişikliğinin doğal nedenler ama insan eliyle gerçekleştiği biliniyor.



-Doğa çoğunlukla insanlar tarafından yarattığı tahribat, kirlilik, yapılaşma ve sanayileşme ile en üst noktaya varan bir sorunla karşı karşıya.



-Küresel ısınmanın sonuçları sadece bizleri değil, gelecek nesilleri ilgilendirmesi açısından da çok önemli. Sadece belli bir ülkeyi değil dünyayı ve insanları çok yakından ilgilendiriyor.



-Üstelik küresel ısınma sadece doğa değil, sağlık, ekonomik, siyasi ve uluslararası boyutları olan bir mesele.



-Bilim İnsanları küresel iklim değişikliğinin gezegendeki en hayati tehlikelerden biri olduğu konusundaki uyarılarına devam ediyor.



-Plansız kentleşme, ormanların tahrip edilmesi, yeşil alanların betonlaştırılması hayvanları etkilediği gibi insanlarında olumsuz etkiliyor ve etkilemeye devam ediyor.



-İklim değişikliği tehdidi ile mücadelede isteksiz görünen sanayileşmiş ülkeler dünyayı kirletmeye devam ediyor.



-Doğal afetlerin sayısı tüm dünyada giderek artıyor. 1980’de 250 milyon olarak kaydedilen doğal afetlerin sayısı 35 yıl içinde 3 katına çıkmış durumda. Dünyada 2017 yılında yapılan doğal afetler araştırmasında ekonomik yıkımın 330milyon dolardan daha fazla olduğu ortaya çıkmış durumda.



-Dünyada en çok karbon salan atmosferi kirleten ülkelerin başında ABD ve Çin geliyor. Karbondioksit salınımında en büyük pay yüzde 59’la Çin, Amerika ise yüzde 19’la ikinci sırada. Küresel sıcaklık artışı taahhüt edilen seviyenin üzerinde. İdeal sıcaklık artışı öngörülen sıcaklığın iki derece üstünde. Buna göre taahhüt edilen sıcaklığın 1.5 derecede tutulması öngörülüyor.



-Dünya sağlığı risk altında; İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki doğrudan etkileri hava olaylarındaki uç değişimler sonucu ortaya çıkıyor. Havanın çok sıcak, çok soğuk, aşırı nemli ve kuru olması insan sağlığını olumsuz etkiliyor.



-İklim değişikliği ile tedbirleri bugünü kurtarmak için değil gelecek kurtarmak için almak gerekiyor. Acil önlem alınmazsa hastalıklar, ölümler artabilir.



-Alınacak ilk tedbirler petrol ve kömür kullanımı azaltılmalı. Gelişmekte olan ülkelere mali ve teknik destek gerekiyor. Bu anlamda acil tedbir alınmadığı taktirde sorun tüm dünyanın sağlık ve yaşam sorunu haline geliyor.



