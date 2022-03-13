Önyargıyı yıktılar kooperatif efsanesi geri dönüyor

İzmir Ticaret Odası meclis üyesi iş insanlarının bir araya gelerek 3 yıl önce kurduğu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi, şeffaf, açık ve hedefe yönelik yönetim anlayışı ile kente örnek oldu. Konut kooperatiflerine olan önyargıyı da ortadan kaldırmayı başaran ve İzmir’de bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerine de talip olan kooperatiflerin de kurulmasını sağlayan İşadamları Konut Yapı Kooperatifi ilk projesini de piyasalarda yaşanan sıkıntılara ve büyük artışlar sağlayan inşaat malzeme fiyatlarına rağmen 2023 yılında teslim edecek.

Şeffaf ve dürüst yönetim

S.S. İşadamları Konut Yapı Kooperatifi’nin son genel kurulunda başkanlık görevine yeniden seçilen Çetin Güvercin, kurdukları kooperatif modelinin ufuk açtığını ve örnek olduğunu söyledi. İzmir’de kentsel dönüşüm projelerinin kooperatifçilik mantığı ile yapılması gerektiğini anlatan Güvercin, “Şeffaf, açık, dürüst ve ortak hedeflere sahip yapısı ile kurduğumuz kooperatif hem sorunsuz ilerliyor hem de geçmişte yapılmış suiistimaller nedeniyle olumsuz itibarı olan konut yapı kooperatifçiliğinin bu algısını kırıyor. Üst birliğimiz Batı Koop’un Genel Başkanı Halil Kurt’un da deneyimlerinden yararlanarak güzel bir kooperatif dayanışması ile konut sahibi olmak isteyenleri bu modelle yeniden hayallerine kavuşturuyoruz” dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi altı arkadaş olarak çıktıkları yolda önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyen Güvercin, “Baştan hedefimiz örnek bir kooperatif olmaktı. Amacımız hem kendimize hem arkadaşlarımıza yatırım imkanı tanımak ve ev sahibi olmaktı. Ancak bulduğumuz arsa 380 konutluk bir arsa olunca kooperatifimiz genişledi ve harekete geçtik” dedi.

Hıfzısıhha’daki inşaat alanında şuan ilk blok inşaatının tamamlandığını, farklı blokların temellerinin de atıldığını söyleyen Güvercin, “Arsamızı aldık, yatırım firması ile anlaştık ve harekete geçtik. 2023 yılı Haziran ayında 380 konutu ortaklarımıza teslim etmiş olacağız” dedi.

“Kooperatifçiliğe güveni geri getirdik”

1980’li yıllarda konut yapı kooperatiflerinin olumsuz bir karnesi olduğunu ve kooperatifçilik gibi son derece doğru bir yöntemin yıllarca olumsuz anıldığını söyleyen Güvercin, “Biz bu örneğimiz ile bu algıyı yıktık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil bir çok kesime örnek olduk. Eski kooperatiflere benzemeyen bazı yöntemlerimiz var. Vizyonumuz misyonumuz farklı oluştu. Burada yeniliklere imza attık” dedi.

Ortakların satın alacağı daireyi görüp, beğenip fiyatını değerlendirip kooperatife dahil olmasının en önemli avantajları olduğunu söyleyen Güvercin, “Eskiden kura olurdu, ortak hangi daireyi aldığını bilmezdi, kötü konumu çekerse üzülür, iyi konum çekerse üstüne bir de şerefiye borcu çıkardı. Biz de bunların hiçbirisi olmadı. Biz hepsini önceden sunduk. Üyelikten çıkmak isteyenlerin bir an önce çıkması, mağdur edilmemesi de temel önceliklerimizden oldu. Kooperatifçiliğe var olan ön yargıyı kırmış olduk. Bence orta sınıfın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirecek tek yöntem kooperatifçiliktir” diye konuştu.

Kentsel dönüşümde de örnek oldu

Kentsel dönüşüm projeleri için de kooperatiflerinin örnek olduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesini hayata geçirmek için Kordelya ve Yaka City kooperatiflerinin ihaleyi alarak inşaatlara başladıklarını vurgulayan Güvercin, “Kentsel dönüşüm için en doğru yöntem bu. Kooperatifçilikte en önemli kriter güvenirlilik. Bildiğiniz insanlar bu işin mutfağında olursa sıkıntı olmaz. Herkesin inşaat mühendisi, mimar olması gerekmiyor. İyi bir yönetici olmalısınız. Doğru yönetim sizi başarıya götürür, biz de bunu yapıyoruz” dedi.