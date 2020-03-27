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Ordu bir ilke imza attı koronavirüse karşı tünel yaptı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Türkiye'de bir ilke imza attı ve koronavirüse karşı'dezenfeksiyon tüneli kurdu ve " İşte Ordu’muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu’ya ve Türkiye’ye hayırlı olsun" dedi.

Ordu bir ilke imza attı koronavirüse karşı tünel yaptı
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Ordu yine yapacağın yaptı… Göreve geldiğinde bu yana yaptığı yeniliklerle dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler koronavirüs’ten korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu.

İGDAŞ’tan Enerji Bakanlığı’na görev yaptığı her alanda bir çok ilke imza atan, yaptığı yeniliklerle tanınan Başkan Güler sokağa çıkmak zorunda kalanların dezenfekte edilmesini sağlayan tünel sistemi ile yine bir ilke imza attı.

Sistem yayılan özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakterileri dezenfekte ediyor.

Türkiye’de ilk defa böyle bir uygulamayı hayata geçiren Başkan Hilmi Güler şu noktaların altını çizdi:

. Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkânlarla 'Aircor 52' adını verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlandı.

. Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor.

. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.

. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor.

. Belediye olarak dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulunduk.

. Uygulama ile belediyemiz Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi.

. Bu çalışmayla bütün belediyelerimizin ve sağlık kurumlarımızın hizmetindeyiz.

. Göreve geldiğim günden bu yana düşünen, üreten ve yarışan Ordu modelini ortaya koymak istediğimi belirtmiştim.

. İşte Ordu’muz düşündü, üretti ve yarışıyor. Yaptığımız bu çalışmayla gurur duyuyorum. Yapmış olduğumuz bu sistem tüm Ordu’ya ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Bizde mazeret, bahane ve şikâyet yok.

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