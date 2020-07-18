Ordu bir kalkınma projesine daha önderlik etti

Orman Genel Müdürlüğü yerel yönetimlerle yürüttüğü iş birlikleri ile projeler geliştirmeye ve bu yolla Anadolu’daki pek çok bölgenin kalkındırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilen Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi için ilk adım atıldı. Hem Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü hem de Dünya Bankası katkılarıyla 300 milyon doları aşan proje için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte Ordu’da yerinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle hayata geçen bir kalkınma projesi olan Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi, Ordu’nun 12 ilçesini etkileyecek. Sadece Ordu değil, Tokat ilinin de 3 ilçesini kapsayacak proje tamamen kırsal kalkınma özelliği taşıyor. Yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırımla ilk adımları atılan proje, içerisinde tarım, turizm, sulama, ulaşım, gıda gibi çok fazla unsuru içeren bütüncül bir özellik taşıyor.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yerel yönetimler ile yürüten proje 2027 yılında tamamlanacak. Toplam 257 bin kişilik nüfusun yaşadığı 159 bin hektarlık alanı kapsayan proje için seçile havzanın eşgüdümlü, katılımcı ve ekosistem odaklı yönetimi sağlanacak.

Ordu’da ilk örneğinin sergilendiği bu projenin diğer illere de model olacağını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Orman Kanunun 58. Maddesinde verilen yetki ile bölgenin ihtiyacı olan hususlarda kurumların ayrıntılı faaliyetlerini içeren entegre uygulama projeleriyle sorunlar çözülerek diğer bölgelere model bir proje olacaktır. Ekibimizin Ordu’da yapacağı görüşmeler, paydaş kurumlardan alacağı veriler ve arazi çalışmaları ile hazırlayacağı fizibilite raporu, tarafımızdan ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulup, 2021 yatırım programına aldırılacak. Ofisin hazırlayacağı diğer belgeler Dünya Bankasına sunulacak, Dünya Bankasınca kabulünden sonra 2021 yılı mart ayında Hazine ve Dünya Bankası İkraz anlaşması görüşmeleri yapılacak ve anlaşmanın ardından Proje çalışmaları hemen başlayacak. Bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacak projenin 2027 yılında tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.