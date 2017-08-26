Ordu'da Malazgirt Zaferi kutlaması

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe Yaylası'nda Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Meydan Muharebesi canlandırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri, Ordu Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda gösteri ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Programlar kapsamında 4x400 metre ödüllü bayrak yarışının yapıldığı etkinlikte, milli sporcularında katılımıyla ödüllü okçuluk yarışması yapıldı.

Etkinlikler kapsamında yaklaşık 200 kişinin katıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi'nin canlandırıldığı gösteri de yapıldı.

İzleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlenen gösterinin ardından at üzerinde yapılan gösteriler de ilgiyle takip edildi.

Etkinlikte konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Malazgirt Zaferi'nin herkes için kutlu bir yürüyüşün başladığı gün olduğunu söyledi.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Anadolu, Malazgirt Zaferi ile bize vatan olmaya başlamış, milletimizin tarihi yürüyüşünü ve ilerleyişini hızlandırmıştır. Bin yıldır vatan toprağı olan, kıyamete kadar da vatan toprağı kalacak, Anadolu'nun kilidi açılmıştır. Bu zaferden sonra zulmün yerini adalet, düşmanlığın yerini kardeşlik, kinin yerini sevgi almıştır. Malazgirt ruhu, bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan, çok güçlü bir bağ olmuştur."

Yavuz, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, "Milletimiz, Malazgirt ruhunu kaybetmediğini, söz konusu vatan olunca, gerisinin teferruat olduğunu tüm dünyaya göstermiş, şan ve şeref dolu tarihine, bir destan daha yazdırmıştır. Aziz Milletimizin bu onurlu direnişi, darbeler ile tarumar olan nice milletlere de ışık olmuştur." diye konuştu.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dulkadiroğlu, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.