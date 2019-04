Ordu fındıktan sonra artık bu meyve ile tanınacak

ABC, kadın çiftçilerle kırsal kalkınma stratejisinin yeni halkası ‘Yerli Yerinde Taflan Projesi’ni, Ordu’nun Perşembe ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği’nin işbirliğiyle hayata geçiriyor.



‘Yerli Yerinde Projesi’ kapsamında Karadeniz Bölgesi’nde yetişen ve karayemiş olarak da bilinen taflan meyvesinin Perşembe’de yaratacağı katma değer, kadın istihdamına da önemli katkı sağlayacak.



“Temizliğin ABC’si” sloganıyla 35 yıldır tüketicinin güvenini arkasına alan yüzde 100 yerli marka ABC Deterjan, 2017 yılında hayata geçirdiği “Yerli Yerinde Projesi” ile örnek bir işbirliğine imza attı.



Kadın çiftçilerle kırsal kalkınma stratejisine dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Yerli Yerinde” ile farklı bölgelerde yerel değerlerin canlanmasına destek veren ABC, projeye geçen yıl Osmaniye’de start vermişti. Osmaniye Bahçe’de kadın çiftçilerle safran yetiştirmeye katkı olarak başlayan “Yerli Yerinde Projesi” bu yıl Ordu’nun Perşembe ilçesinde taflan bitkisini seçti.



ABC’nin “Yerli Yerinde Taflan Projesi” Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği’nin işbirliğinde gerçekleştirilecek. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluş (STK) işbirliği bir araya getirerek örnek bir projeye imza atan “Yerli Yerinde Projesi” daha da sürdürülebilir ve kurumsal hale gelecek.



50 KADIN ÇİFTÇİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK



Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşecek proje kapsamında Perşembe’de oluşturulan ve içinde Kurutma ve İşleme Ünitesi’nin de yer alacağı 7 bin 500 metrekarelik arazinin büyük kısmında taflan yetiştirilecek. Arazide yetiştirilen ve tüm bölgeden toplanan taflanlar, ABC yatırımıyla yapılacak olan Kurutma Ünitesi’nde işlemden geçirilerek dayanıklı hale gelecek. 50 kadın çiftçinin ekonomik gelir elde edeceğiproje kapsamında, 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak. Kadın istihdamına ve Perşembe’ye katma değer yaratacak projede, taflanlardan 300-400 bin TL’lik gelir sağlanması hedefliyor. Perşembe İlçe İdaresi’nin de destek vereceği proje Ekim ayında hizmete girecek. 2019 yaz aylarında yapılacak taflan hasılatından elde edilecek mahsul de bu ünitede değerlendirmeye alınacak.



AB Deterjan tüm geliri “Yerli Yerinde Taflan Projesi”ne bağışlanmak üzere özel bir ürün geliştirerek satışa sunacak. Kadın çiftçilerin aylık ücreti ise ilk etapta 1000-2000 lira arasında olabilecek.



ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ: ÖZEL SEKTÖR, KAMU, STK...



“Yerli Yerinde Taflan Projesi’nin tanıtımı 25 Nisan’da Raffles Hotel’de yapılan basın toplantısıyla medyaya anlatıldı. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) Başkanı Elif Saka ve ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer katıldı.



“SAYIN BAKANIMIZIN İMZADIĞI İLK KIRSALDA KADINPROTOKOLÜ”



Toplantıda “Biz bakanlık olarak mutluyuz, gururluyuz” diyen Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, şöyle konuştu: “Bakanlığımız oldukça önem verdiğimiz bir işbirliğine imza atmış bulunuyor. Tarım Bakanlığı olarak, hem STK’larla hem özel sektörle ortak bir paydaşta bulunarak elde edilen tüm ürün, üretim ve hizmeti önemsiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli göreve geldiğinde imzaladığı ilk kırsalda kadın ve istihdam protokolüoldu. Bu protokolle bölgelerimizde atıl olarak bulunan, ekonomiye kazandırılamayan tarım ürünlerini ekonomimize kazandırmanın gayretini veriyoruz. Kırsaldaki kadınlarımızın istihdamı için bu proje büyük bir öneme sahip. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak özel sektör ile bu tarz çalışmalara her zaman açığız. Bu konuda ABC Deterjan projesinin devamlılığı için bize başvurdu, çok mutlu olduk. Kendilerini Ordu’ya yönlendirdik. Perşembe ilçesindeki karayemiş olarak bilinen taflanmeyvesi atıl bir ürün olarak görülmekte. Toplandıktan sonra kendi kendine çürümeye bırakılmakta. Bu projeyle kurulacak tesisle, taflanlar değerlendirilecek; ekonomiye kazandırılacak. Kadınlarımıza destek bakanlığımızın temel konularından birisini oluşturuyor. Kadın istihdamı konusunda her türlü işbirliğine hazırız.”



KADIN ODAKLI ‘YERLİ YERİNDE PROJE’



Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli ise, “Her başlangıcın çok iyi sonuçlara ulaşacağından emin adımlarla ilerliyoruz. Tarım Bakanlığı olarak son yıllarda kırsalda kadın üzerinden kalkınma modelleri çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız ve çok önemsiyoruz. Yerli Yerinde’nin tamamen kadın odaklı bir proje olması sebebiyle oldukça önemsiyoruz. ‘Yerli Yerinde Taflan Projesi’, kadın istihdamı açısından model oluşturacak olacak bir çalışma.



ORDU ARTIK TAFLANLA DA TANINACAK



Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, projenin Ordu’nun tanıtımında büyük rol oynayacağının altını çizerek şöyle dedi: “Biz de Ordu Tarım olarak ziyan olan taflanlarımızı değerlendirmek için ne yapacağımızı düşünüp Bakanlığımızdan yardım istemeyi planlarken iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş; ABC Deterjan da bakanlığımıza başvurmuş. Güzel bir iş birliğine imza attık. Ordu bu zamana kadar hep fındığıyla tanındı, bundan sonra taflanı ile de tanınacak.”



ANLATILAMAZ BİR HEYECAN



Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) Başkanı Elif Saka ise sözlerine, “Kadınlar emek verdi, meyveler çürümedi” sözleriyle başladı ve şöyle dedi: “Perşembe’deki kadınlarımıza istihdam yaratmak bizim için anlatılamaz bir heyecan. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş dedikleri gibi bu projede bulunmaktan çok mutluyuz. Taflanın yanı sıra bölgemizdeki diğer ziyan olan meyvelerimizi de kurutma ünitesinde değerlendirme şansını yakalayacağız. Bu proje sayesinde hem birçok kadına ulaşacağız, hem de bölgemizi tanıtacağız.”



HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK…



ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer ise “Yerli Yerinde Projesi”ni şöyle anlattı: “ABC ile Yerli Yerinde projesi kapsamında ilk yıl Osmaniye’deki safran çalışmamızı bu yıl Ordu’da taflan ile devam ettiriyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde başlamak güzel ancak devamlı ve sürdürülebilir hale getirmek çok daha güzel. Sürdürülebilirliği sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kapısını çaldık. Hem kadının emeğini değerlendirip istihdam yaratan hem de bölgesel kalkınmaya destek vermek markamız için gurur verici bir şey. Osmaniye’de safran desteğimiz 2020 yılına kadar sürecek. Çalışan kadın sayımız 40’ı geçti. Bu yıl da 50 kadına istihdam sağlamak bizim için çok kıymetli.”



Her derde deva



Laz Kirazı = Taflan



Siyah renginden dolayı karayemiş olarak bilinen nam-ı diğer taflan Karadeniz Bölgesi’nin çok bilinen meyvelerinden biri. Şekil olarak kiraza da benzediğinden Laz Kirazı olarak da anılır. 16. Yüzyıl’dan beri bilinen taflanın ilk keşfi süs bitkisi olsa da, sağlığa olan faydalarının öğrenilmeye başlanmasıyla daha çok meyve olarak tüketilmeye başlandı. Antioksidan özelliği nedeniyle hücrelerin yenilenmesine katkı sağlayan, insülin direncine olumlu etkisi olan taflanın yaprakları da çay gibi demlenerek, öksürük dindirici ve sakinleştirici olarak kullanılır. Büyüme biçimi, yaprak boyut ve şekli, dayanıklılık açısından 20 çeşidi bulunan Karadeniz Bölgesi’nin hemen hemen her köşesinde görülen taflan meyvesinin henüz ekonomik değer oluşturabilecek özel bir bahçesi ya da alanı bulunmuyor. Ordu il genelinde yılda yaklaşık 500 ton taflan hasat ediliyor. Hasat dönemi temmuz-ağustos aylarında olan taflan meyvesinin sıcaklarda ziyan olmaması için bölgede bir değerlendirme tesisi büyük bir önem kazanıyor. Taflanın semt pazarında satış fiyatı ise 20 TL’den başlıyor.