Ordu suyun başkenti oluyor

Dünya Su Günü dolayısıyla bütün kurum ve kuruluşlardan farkındalık açıklamaları geldi. Suyun önemini vurgulayan bu açıklamalarda Ordu’dan çıkan SUVER projesini göndermeler de yapıldı.

Enerji Bakanlığı döneminde, Enerji Verimliliği (ENVER) yasasını çıkararak Türkiye'de bu alanda bir devrime imza atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler geçtiğimiz günlerde su verimliliği için SUVER yasa taslağı önerisini getirdi.

ENVER projesi ile ampulden beyaz eşyaya, yalıtımdan otomotive hayatın her alanında verimlilik konusunda dev adımların atılmasını önderlik yapan Hilmi Güler şimdi de benzer bir çalışmanın suda olması için SUVER çalışmasını yaptı.

ENVER maskotu ile enerji verimliliği konusunu halka mesajlarla başarı ile veren Hilmi Güler, şimdi de ENVER'in "kızkardeşi" SUVER maskotu ile su verimlilik ve tasarruf mesajlarını halka sunacak. Hilmi Güler’in bu çalışmasına Dünya Su Günü’nde de gündeme geldi. Bazı kurum ve kuruluşlar bu konudaki çalışmaya göndermeler yaptı ve su konusunda Ordu farkındalığın başkenti haline geldi.

Bu çalışmanın dışında dünyanın önde gelen markalarından Dockers’ın suya erişim hakkı konusunda yaptığı farkındalık çalışmasının bir ayağı da Ordu’ya taşındı. Dockers’ın dünyanın en ünlü sörfçüleri ile birlikte yaptığı çalışmayı Ordu’da Deniz Toprak yürütecek. Suyu erişim hakkı konusunda farkındalık çalışmaları yapacak olan genç sörfçü ve girişimci Deniz Toprak, Sri Lanka'da kurduğu sörf okulunu benzerini Ordu’da da gerçekleştirmeye çalışıyor.