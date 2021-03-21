Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Sağlam estetik
Sağlam estetik
GÜNSEL’i test etti
KKTC’de GÜNSEL’i test etti
Suyu gözü gibi koruyor
Suyu gözü gibi koruyor
espor heyecanı dorukta
espor heyecanı dorukta
Rüzgarı ikiye katladı
Enerjiyi rüzgara yatırdı

Ordu suyun başkenti oluyor

Dünya Su Günü’nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in SUVER projesi konuşuldu. Ayrıca  Ordu’da sörf okulu çalışması yapan genç girişimci Deniz Toprak da dünyanın en önemli su kampanyasını Ordu’ya taşıdı.

Ordu suyun başkenti oluyor
banner17

Dünya Su Günü dolayısıyla bütün kurum ve kuruluşlardan farkındalık açıklamaları geldi. Suyun önemini vurgulayan bu açıklamalarda Ordu’dan çıkan SUVER projesini göndermeler de yapıldı.

Enerji Bakanlığı döneminde, Enerji Verimliliği (ENVER) yasasını çıkararak  Türkiye'de bu alanda bir devrime imza atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler geçtiğimiz günlerde su verimliliği için SUVER yasa taslağı önerisini getirdi.

ENVER projesi ile ampulden beyaz eşyaya, yalıtımdan otomotive hayatın her alanında verimlilik konusunda dev adımların atılmasını önderlik yapan Hilmi Güler şimdi de benzer bir çalışmanın suda olması için SUVER çalışmasını yaptı.

ENVER maskotu ile enerji verimliliği konusunu halka mesajlarla başarı ile veren Hilmi Güler, şimdi de ENVER'in "kızkardeşi" SUVER maskotu ile su verimlilik ve tasarruf mesajlarını halka sunacak. Hilmi Güler’in bu çalışmasına Dünya Su Günü’nde de gündeme geldi. Bazı kurum ve kuruluşlar bu konudaki çalışmaya göndermeler yaptı ve su konusunda Ordu farkındalığın başkenti haline geldi.

Bu çalışmanın dışında dünyanın önde gelen markalarından Dockers’ın suya erişim hakkı konusunda yaptığı farkındalık çalışmasının bir ayağı da Ordu’ya taşındı. Dockers’ın dünyanın en ünlü sörfçüleri ile birlikte yaptığı çalışmayı Ordu’da Deniz Toprak yürütecek. Suyu erişim hakkı konusunda farkındalık çalışmaları yapacak olan genç sörfçü ve girişimci Deniz Toprak, Sri Lanka'da kurduğu sörf okulunu benzerini Ordu’da da gerçekleştirmeye çalışıyor.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
DockersDeniz ToprakOrdu’Dünya Su GünüSUVEROrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi GülerEnerji VerimliliğiENVER
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1