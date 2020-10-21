Ordu turizmi istiyor

Karadeniz’in turizmde son dönemde en fazla dikkat çeken destinasyonlarından olan Ordu ve başta Ünye olmak üzere ilçeleri, turistik cazibesini artırıyor. Özellikle havayolu seçeneklerinin de artmasıyla Ordu, ağırlıklı olarak kültür ve doğa arayan yerli turistten talep almaya başladı. Bu talep, bu destinasyonun tur şirketlerinin programlarına girmesini sağladı. Ordu ve Ünye’deki turistik potansiyeli değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Hacıbektaşoğlu, Karadeniz’in turizmde son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini belirtti. Hacıbektaşoğlu, “Ülkemiz destinasyonlarının ve turizm ürünlerinin çeşitlenmesi, turizmin Anadolu’ya yayılması çok önemli. TÜROB olarak turizmin çeşitlendirilmesi ve Anadolu’ya yayılmasını hep destekledik. Karadeniz bölgesinin coğrafi ve kültürel güzellikler bakımından en kıymetli bölgelerinden biri olan Ordu ve özellikle Ünye titiz bir şekilde ele alınması gereken turizm destinasyonlarıdır” dedi.

Yatırım potansiyeli yüksek

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı işbirliğiyle Ordu turizminin gelişimi için çok sayıda seyahat acentası temsilcisi, turizm sektör kuruluşlarının yöneticileri ve davetlinin katılımıyla bir ‘tanıtım turu’ organize edildi. TÜROB Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Hacıbektaşoğlu, etkinlik kapsamında başta Ünye olmak üzere Ordu’nun Fatsa, Perşembe, Aybastı, Akkuş ilçelerini ziyaret ederek, turizm potansiyelini değerlendirdi. Hacıbektaşoğlu, ilin konaklama sektörü yatırımları için de ciddi bir potansiyel barındırdığını ifade ederek, “Son yıllarda Karadeniz’de artan otel yatırımlarından Ordu’nun da nasibini aldığını görüyoruz. Faaliyete geçen yeni otellerin konaklama açısından önemli bir avantaj sunmasının yanı sıra mevcut eski otellerin de yenilemeye ihtiyaçları var” diye konuştu.

Doğal ortam bozulmamalı

Ordu’nun yeşilin ve mavinin tüm tonlarını barındıran özelliği ile doğa turizmi için çok yüksek bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi: “Dünyada nadir bulunan manyetik bir kuma sahip yaklaşık 30 km uzunluğundaki Uzunkum, tamamen doğal yaylaların yanında eski konaklarda devam eden restorasyon çalışmaları, sahil kenarında bisiklet ve yürüyüş yolları ile nitelikli yeme ve içme tesislerinin düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Karadeniz sahil yolunun özellikle Ordu ve Ünye’de izlediği güzergâh sahilin çok daha verimli kullanılmasına da imkan sunuyor. Bu potansiyelin etkili bir şekilde tanıtımı yapılıp, erişim ve konaklama olanakları geliştirilip, tamamlayıcı hizmetler ile desteklenmesi gerekir. Yöre halkı, sektör ve karar vericilerin paydaş olduğu, sürdürülebilir bir turizm yönetim planının yapılmasına önem verilmelidir. Önemli bir potansiyel oluşturan yaylaların altyapı eksiği doğal koşullara uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde giderilmelidir.”

TÜROB desteğe hazır

“Ordu ve Ünye’nin sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerinin, gelecek nesillere bozulmadan bırakılması gereken bir miras değeri olduğu unutulmamalıdır” diyen Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti: “Ünye ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 ila 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizlerinde, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi işbirliğiyle Ünye Kalesi'nin kapalı olan dehlizlerinin temizlenip, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. İki dehlizin bulunduğu kalede başlatılan temizlik çalışma yakın bir zamanda tamamlanıp önemli bir turizm cazibe merkezi olacak. Burada yerel yönetimler ve tüm paydaşlar ile birlikte halkın ortak bir yönetim biçimini benimsemesi ve sürdürülebilir bir kalkınma ortamı sunulması çok önemlidir. Türkiye Otelciler Birliği 50 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü turizm örgütlerinin başındadır. TÜROB, ülkemizin tüm turizm ve kültürel değerlerine sahip çıkılması yönünde var gücüyle çalışmaya ve destek olmaya devam ediyor. Bu bölgenin turizm gelişimini, buradaki turizm değerlerinin korunarak ileriki nesillere aktarılmasını amaçlayan tüm projeler için TÜROB her zaman çalışmaya hazırdır.”