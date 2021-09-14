Ordu’da bir şeyler oluyor…

Melek Çubuk yazıyor... Fındığı ile, dereleri ile bildiğimiz Ordu’dan öte bilmediğimiz atağa kalkmış öyle bir Ordu var ki, ismini sık sık duyacağımız belli. Ordu’ya gittiğimizde bir çok farklı alanda aynı anda çalışmalar yapan, gencecik pırıl pırıl bir belediye yönetici kadrosu ile karşılaştık. Orada olduğumuz 2 gün boyunca yanımızdan hiç ayrılmayan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güner ve danışmanı Asım Bey’in anlattıklarını büyük bir hayranlıkla dinlerken Ordu’daki bu “Sürdürülebilir” atağın belediye başkanının bir bilim adamı olması ve kuvvetli siyaset geçmişi ile bağlantılı olduğunu düşündüm.

Ordu’da yerel yönetimin büyük bir özveri ve aklı selim ile çalıştığını görmek hepimizi çok mutlu etti. Eski enerji bakanı olan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güner ve Vali Sayın Tuncay Sonel ile Ordu şanslı bir dönem yaşamaktadır.

Akşam saatlerinde Ordu’ya vardık ve Boztepe’de bulunana otelimize yerleştik. Mis gibi bir hava, muhteşem bir manzara… Ordu’ya yukarıdan bakarak geçirdiğimiz keyifli bir kahvaltı ve tüm sorularımıza cevap bulduğumuz samimi bir toplantının ardından şehri bir de denizden görelim dedik. Deniz turu yapan bir vapurla Ordu’ya karşıdan baktım, yemyeşil dağlardan süzülen bir yamaç paraşütü, balığa çıkmış tekneler, kano ile gezenler, dalga sörfü yapanlar.. Ordu’nun tahmin ettiğimden çok daha yukarıda çıktığını düşünürken, gelmek için bu kadar geciktiğim için kendime kızdım.





Kesintisiz sahil yolundan ilerler ve geçtiğimiz sayfiyelerin ne kadar güzel olduğunu konuşurken, araçlar “Hoynat Adası”nda durdu. Eski zamanlarda gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları, üzerinde küçük surların bulunduğu, gümüş martı ve tepeli karabatakların üreme alanı olan adayı izlemek için yapılan seyir terasından araçlara tekrar binmek oldukça zor oldu.

Hoynat Adası’nın güzelliğini konuşurken araçlarımız bu seferde “Yason Burnu”nda durdu. Ordu’da değil de Tayland’da mıydık acaba. Belediye tarafından tertemiz bir park alanına çevrilmiş burunda bir kilise ve fener bulunmakta. Asıl muhteşem olan ise burada şimdiye gördüğüm en güzel gün batımını izlemiş olmamdı. Günü de batırdıktan sonra akşam yemeğimizi bir deniz mahsulleri restoranında aldık. Yemeklerin lezzeti ve çeşitliliğinden gastronomisi kuvvetli bir deniz kentinde olduğumu midemin en ücra köşelerine kadar hissettim.





Ertesi gün yöresel bir kahvaltının ardından duvar resimleri ile süslenmiş, pastel renklere boyanmış binaları ile pırıl pırıl, neşeli bir alışveriş caddesinde bulduk kendimizi. Caddeden bir dere geçse Karlovy Vary’e mi ışınlandık diyebilirdik. Bu caddede ayrıca Ordu’nun kadın emeğini destekleyerek gerçekleştirdiği çikolatası ile tanıştık. Bu kadar kaliteli fındığın bu kadar lezzetli bir çikolata ile birleşmiş halinin adı “Kybele”ydi. E hadi nerede yapılıyor bu çikolatalar dedik ve çikolata müzesinin de bulunduğu Ordu Su Parkı’na doğru yola çıktık.

Ben İşte tam burada çok acayip şeyler olmuş. Havaalanının hemen yanında kocaman bir su sporları merkezi yapmışlar. Uluslar arası kano yarışların yapılabileceği bir kano pisti, yelken yapılabilecek bir sahil ve sıkı durun dalga sörfü yapılan bir alan. Bununla da kalmamışlar birden fazla sahanın bulunduğu plaj voleybolu ve futbolu alanları yapmışlar. Araçlardan indiğimizde şaşkınlığımız artık en üst seviyeye ulaşmıştı. Bir sürü genç, çocuk, aile çalan müzik eşliğinde dans ediyor, bir kısmı dalga sörfü için denge çalışıyor, adeta bir panayır yeri, sanki Miami. Burada yediğimiz lezzetli bir yemeğin ardından elbette çikolatalarımızı ve Ordu Belediyesi’nin yetiştirdiği tıbbı aromatik bitkilerden oluşan mis kokulu buketimizi alarak bu ruhumuzdan bir parça bıraktığımız şehirden ayrıldık.

İstanbul’a dönerken, aklımda Ordu ile ilgili o kadar çok şey kaldı. Düzenlenmiş sahil parkları, gastronomisi, su sporları, yaylaları, şelaleleri, çikolatası, endemik türleri ile yıldız olmak üzere.

İstanbul’a sadece 1 saat 15 dakika mesafede, bizleri bekleyen, her yaş ve kesimden turistler için bir çok aktivite ve gezilecek yerle dolu Ordu’nun tırmanışı hızla devam edecek gibi görünüyor.



