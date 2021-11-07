Ordulu iş insanlarını yatırıma davet etti

İstanbul’da neredeyse her hafta bir kentimizin tanıtım günü düzenleniyor. Ama bu defa farklı oldu. 10. Ordu Tanıtım Günleri Etkinliği hem lezzet açısından hem birlik ve beraberlik açısından çok önemli ilklere sahne oldu.

Ordu Valiliği'nin himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle bu yıl 10.’su düzenlenen "Ordu Tanıtım Günleri"ne bütün ilçeler en önemli ürünleri ile tam kadro katılım gösterdi.

Vali Tuncay Sonel ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler arasındaki işbirliği örnek olacak boyuttaydı.

ORDEF Başkanı Sabri Çelebi’nin her ikisi de Ordulu olan AK parti ve CHP il başkanlarını kürsüde bir araya getirmesi çok önemli bir görüntü olarak kayıtlara geçti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in bir Ordulu olarak gösterdiği misafirperverliği herkes takdirle karşıladı.

Ordu Valiliği'nin himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve "Ordu Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, konuşmasına Orduluların selamını iletti ve şunları dile getirdi:

“Ordu’ya geldiğimizde 66 okulun yıkım kararı vardı. 40 civarında okul lazımdı. Devletimizin ve vatandaşımızın destekleriyle 41 okul, 543 dersliğe ulaştık. Gelin bu Ordu buluşması beraberce birkaç okulun yapılmasına vesile olsun.“

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in açılışka yaptığı konuşma herkes tarafından alkış aldı. İşte Başkan Güler’in o konuşması:

“Ordulu iş insanlarını Ordu’ya da yatırım yapmaya davet ediyorum. Sevgi dilini kullanarak kucaklayıcı bir bütünlük içinde bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz Ordulu iş işiinsanlarını, çile çekerek başarılı olan, tırnaklarıyla kaza kaza başarılı noktaya gelen, güzel hizmetleri ile İstanbul’a katma değer katan Ordulularımızı, biraz da Ordu’da da yatırım yapmaya davet ediyorum. Gelin bu güzellikleri birlikte paylaşalım. Yaylalarıyla, kanyonlarıyla, şelaleleriyle, birbirinden güzel 19 ilçesiyle birlikte yapalım ve azı sevgi potasında eriterek, çoğaltalım, bereketlendirelim. Hepinizi Ordu’ya davet ediyorum. Biz büyük, kocaman bir aileyiz.”