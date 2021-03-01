Ordu’nun muhteşem üçlüsü fındık, kivi ve bal olacak  

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’un bu haftaki konuğu Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin oldu. Türkiye’den ihraç edilen 3 milyar dolarlık fındığın üçte birini üreten Ordu, 280 milyon dolarlık ihracatını katma değer yükseltecek hamlelerle 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, “Ulaşım altyapısındaki eksiklerimizin giderilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte fındık, bal, kivi üçlüsüyle ihracatta hak ettiğimiz seviyeye yükseleceğiz” dedi.



Görüntülü platformda her hafta yayınlanan ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programlarına devam eden Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) bu defaki gündemi Karadeniz’in ‘bal kenti’ Ordu oldu. Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın birlikte gerçekleştirdikleri programın konuğu olan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Servet Şahin, ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

LİMAN BEKLENTİSİ

Ordu’nun tarımdan turizme, hayvancılıktan sanayiye kadar birçok alanda Türkiye ekonomisine daha fazla değer sağlayabileceğini, şehirden gerçekleştirilen ihracatın ilk etapta 1, orta vadede 5 milyar dolara yükselebileceğini belirten Ordu TSO Başkanı Şahin, “Yaklaşık 45 ilin Ordu’ya çıkışını sağlayacak ‘Karadeniz-Akdeniz Yolu’ projesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Yanı sıra gerek Ordu’nun gerekse yol projesiyle Karadeniz’e bağlanacak şehirlerimizin dış ticaretini artıracak bir konteyner limanı beklentimiz var. Bize en yakın liman 85 kilometre uzağımızda, Ünye’de. Ordu-Giresun Havalimanı yakınına yapılacak bir liman başta Karadeniz ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle dış ticaretimizin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi. Samsun Sarp Demiryolu’nun Ordu ve Giresun’u da kapsamasını istediklerini belirten Şahin, “Kafkaslara ulaşımımızı sağlayacak bu projeye dâhil edildiğimizde, Karadeniz-Akdeniz Yolu tamamlandığında ve limanımız yapıldığında Ordu, Türkiye’nin önemli lojistik merkezlerinden biri olacak. Bu da şehrimizin üretim desenini renklendirecek” diye konuştu.



ÖRNEK ÇİKOLATA ATÖLYESİ



Ordu’nun fındıktaki gücünü artırma çerçevesinde çalışma yaptıklarını anlatan Şahin, “Bir AB projesiyle odamız bünyesinde çikolata atölyesi kurarak faaliyete geçirdik. Girişimciler için örnek teşkil etmesini istedik. 30 liraya sattığımız fındığı, yaylalarımızın leziz sütüyle buluşturup 150 liraya çikolata olarak satma arzusundayız. Bu yönde önemli adımlar atıyoruz. Çikolatada belki Avrupa şirketleriyle rekabette zorlanabiliriz ama Uzakdoğu pazarı bizi bekliyor. Bu çerçevede yönümüzü yurtiçi pazarın yanı sıra Hindistan ve Çin’e çevirmiş durumdayız. Yakında güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ordu içerisindeki yolların tamamını büyük ölçüde tamamladık. Bugün en uzak noktadan Ordu merkezine bir saatte ulaşılabiliyor. Bu hem tarımın hem hayvancılığın hem de son yıllarda artış trendindeki turizmimizin gelişimine önemli katkı sağladı” dedi.

DENETİMSİZLİK BALI VURUYOR

Ordu’da fındıktan sonra gelen bir başka değerin bal olduğuna dikkat çeken Şahin, “Türkiye bal üretiminin yüzde 16’sı Ordu’dan sağlanıyor. Bu alanın birincisiyiz. En fazla kovana ve en büyük kapasiteli Arıcılık Araştırma Enstitüsü’ne sahibiz. Ancak bu alanda da marka çıkaramıyor olmaktan ve denetimsizlikten dolayı arzu ettiğimiz gelir sağlanamıyor. Analiz edilmiş bal da edilmemiş bal da aynı fiyata hırdavatçıdan eczaneye kadar her yerde satılıyor. Denetimsizlik bal gibi değerli bir ürünü değersizleştiriyor, dolayısıyla üreticisi de şehir de kazanamıyor. Bal ve arı ürünlerinden 500 milyon dolarlık ihracat potansiyelimiz varken bu sorunlardan dolayı 15 milyon dolarda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİVİ SUYU YATIRIMCISINA ÇAĞRI

Son yıllarda kentte kivi yetiştiriciliğinin artışına dikkat çeken Ordu TSO Başkanı Servet Şahin, “Türkiye kivi üretiminin yüzde 12’sini üretiyoruz. Ancak bu ürünü de işleyecek tesislerimiz yok. Ordu’da kivi suyu üretmek isteyen yatırımcılara sizler aracılığıyla çağrı yapıyorum. Gelin, Ordu’da kivi suyu fabrikası kurun” diye seslendi. Kentte üretimin güçlendirilmesi çerçevesinde TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Ordu’ya 52 derslik ve 40 atölyeye sahip Karadeniz’in en büyük endüstri meslek lisesini kazandırdıklarını anlatan Şahin, 24 bin metrekare kapalı alana sahip bu okulda yetişenlerin bölgenin üretim tesislerinde çalışacak nitelikli elemanlar olacağını söyledi.

YÖNETİCİLER UYUM İÇERİSİNDE

Uzun süre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulunmuş Hilmi Güler’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının şehrin ekonomik büyümesine de önemli katkı sağladığını hatırlatan Şahin, “Başkanımızın projeleriyle birçok alanda üretimi artırmış durumdayız. Bitti denen yumurta ve manda sütü üretimimiz son iki yılda birkaç kat artı. Şu an ülke yönetiminde önemli görevler üstlenen hemşerimiz Numan Kurtulmuş, Giresunlu Nurettin Canikli, uyum içerisinde çalıştığımız Valimiz Tuncay Sonel’i şans olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

CANNES VE NICE GİBİ SAHİLLER

Ordulu olan EGD Başkanı Celal Toprak da, Ordu-Giresun Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle kentte turizm gelirlerinin arttığına vurgu yaparak, “Yaylaları, dağları, dereleri, kültürü, tarihi, Fransa’nın Cannes ve Nice bölgelerini kıskandıracak sahilleri bulunan Ordu’nun bu alandaki gelirlerini artırabilmesi için tanıtıma ihtiyacı var. Örneğin, Perşembe sahili ‘yavaş yaşam’ olarak tabir edilen alanın dünyadaki en iyi örneklerinden biri olabilir. Gazeteciler olarak biz de Ordu’nun tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Pandemi koşulları esnerse mayıs ayında Ordu’yu ziyaret etmeyi planladık” dedi.