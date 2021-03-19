Pandemiye HANÇERLİ savunma

Kentsel dönüşümde ilklere imza atarak başlattığı daha güvenilir Avcılar çalışmasına yeni bir boyut getiren Belediye Başkanı Turan Hançerli şimdi de gıdada güvenilirlik sertifikası ile önemli bir adam attı. Avcılar’daki bütün bilbordları güvenilirlik mesajları ile donatan Avcılar Belediyesi virüse karşı halkı korumak için adeta HANÇERLİ savunma yapıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gıda konusunda güvenilirlik eğitimi alan esnafa ilk sertifikalarını önümüzdeki günlerde verecek. Konuyla ilgili çalışmaların devam etmesi ve Avcılar’ın her konuda en güvenilir kent olması için yeni eğitim çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Güvenilir Ürün Platformu ve Unilever Ev Dışı Tüketim işbirliğiyle gıda üretim ve satışı yapan esnafa yönelik başlayan eğitimlerde ilk etaba yoğun bir katılım oluyor.

Pandemide markalaşma ve güncel mevzuat bilgisi gibi ana başlıkları içeren “Güvenli2023-Güvenilir Eller” projesinde eğitimler ücretsiz veriliyor.

Her hafta İstanbul’un bir ilçe belediyesi ile gerçekleştirilecek online eğitimler 15 Şubat tarihinde Maltepe Belediyesi ile başladı. 10 Nisan’a kadar devam edecek ücretsiz online eğitimleri tamamlayanlara Güvenilir Eller Sertifikası veriliyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelere ve çalışanlarına açık olan eğitim serisine ww.guvenilirurunplatformu.com adresinden kayıt yaptırarak katılmak mümkün oluyor.