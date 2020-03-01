Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bilim malatya türkiye TSK seçim
17 milyar euro kar etti
17 milyar euro karda
Büyümeyi sürdürdü
Büyümeyi sürdürdü
Ünlüler bu işi sevdi
Ünlüler bu işi sevdi
Hedef en iyi baskı
Hedef en iyi baskı
Çevresel bir lider
Çevresel bir lider

Pazar günü de hizmet verecekler

Evdema’nın 3 büyük mağazası artık Pazar günleri de açık…

Pazar günü de hizmet verecekler
banner17

Mobilya ve ev dekorasyonu sektöründe 1972 yılından bu yana hizmet veren Evdema, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren Masko, Modoko ve Avcılar mağazalarını Pazar günleri açıyor. Evdema geniş mağaza ağı ve ürün gamında bulunan 80.000’den fazla ürün ile ev dekorasyonuna dair her zevke ve tarza göre çözümler sunuyor.

Dekorasyonun oldukça önemli ve karar vermesi zaman alan bir konu olduğunu belirten Evdema yetkilileri, “Mobilya sektöründeki %10’luk süresiz KDV indirimi kuşkusuz piyasalara canlılık getirdi. Bir de bu indirimin üzerine Evdema olarak yaptığımız ekstra indirimler mağazalarımıza olan ilgiyi artırdı. Ev dekorasyonu sezonunun açılmaya başladığı bu dönemlerde bizi tercih edenlerin ve bize danışmak isteyenlerin hafta içi iş yoğunluğundan fırsat bulamama ihtimalini göz önünde bulundurarak biz de Masko, Modoko ve Avcılar mağazalarımızı Pazar günleri 10.30 ile 18.30 arası açma kararı aldık. Böylece tüketicilerimiz hem acele karar verme baskısından kurtulmuş olacak hem de istedikleri zaman ürünü, malzemeyi yerinde görüp fikir sahibi olmuş olacaklar” açıklamasında bulundular.

Evdema mağazaları; mutfak mobilyasından aksesuara, ıslak zeminden duvar kağıdına, aydınlatmadan masa-sandalyeye, iç-çelik kapıdan zemine evinizin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EvdemaDEKORASYONUN GÜNÜ PAZAR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5