Pazar günü de hizmet verecekler

Mobilya ve ev dekorasyonu sektöründe 1972 yılından bu yana hizmet veren Evdema, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren Masko, Modoko ve Avcılar mağazalarını Pazar günleri açıyor. Evdema geniş mağaza ağı ve ürün gamında bulunan 80.000’den fazla ürün ile ev dekorasyonuna dair her zevke ve tarza göre çözümler sunuyor.

Dekorasyonun oldukça önemli ve karar vermesi zaman alan bir konu olduğunu belirten Evdema yetkilileri, “Mobilya sektöründeki %10’luk süresiz KDV indirimi kuşkusuz piyasalara canlılık getirdi. Bir de bu indirimin üzerine Evdema olarak yaptığımız ekstra indirimler mağazalarımıza olan ilgiyi artırdı. Ev dekorasyonu sezonunun açılmaya başladığı bu dönemlerde bizi tercih edenlerin ve bize danışmak isteyenlerin hafta içi iş yoğunluğundan fırsat bulamama ihtimalini göz önünde bulundurarak biz de Masko, Modoko ve Avcılar mağazalarımızı Pazar günleri 10.30 ile 18.30 arası açma kararı aldık. Böylece tüketicilerimiz hem acele karar verme baskısından kurtulmuş olacak hem de istedikleri zaman ürünü, malzemeyi yerinde görüp fikir sahibi olmuş olacaklar” açıklamasında bulundular.

Evdema mağazaları; mutfak mobilyasından aksesuara, ıslak zeminden duvar kağıdına, aydınlatmadan masa-sandalyeye, iç-çelik kapıdan zemine evinizin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.