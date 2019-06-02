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Pembe Hanım Konağı sizi bekliyor

Kültür Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes tarafından desteklenen Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından gerçekleştirilen Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak projesi kapsamında yer alan Pembe Hanım Konağı Bayram’da ve bayram sonrasında konuklarını ağırlamaya hazır.

Pembe Hanım Konağı sizi bekliyor
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Proje kapsamında gerçekleştirilen yerel lezzetler kitapçığında yer alan yemeklerin yapıldığı, yine proje kapsamında gerçekleştirilen rotalara gezilerin düzenlendiği aktivitelerin bilgilerini de Pembe Hanım Konağı’ndaki yetkililerden almak mümkün olacak.
 

 
Bütün yaz boyunca çeşitli etkinliklerin yer alacağı Pembe Hanım Konağı’nda bayram boyunca bayramlaşmalar ve buluşmalar gündeme gelecek… Projenin enderlerinden ve YAPDER Başkanı Celal Toprak konuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi:
 

 
“Bugüne kadar çok sayıda medya mensubu, sivil toplum önderi bu proje nedeniyle Perşembe’ye geldi. Gelip de mutlu olmayan olmadı. Büyük kentlerinde stresinden kurtulup alternatif bir tatil anlayışı ile hareket etmek isteyen herkesi Perşembe’ye davet ediyoruz. Bir gazeteci arkadaşımızın ifadesiyle onları Pembe Hanım Perşembe’de davet ediyor. Konuyla ilgili hazırladığımız Perşembenin IşikleriniKadınlarYakacak interset sitemezi mutlaka inceleyin ve misafirimiz olun.”
 

 
Toprak konuyla ilgili iletişim bilgilerinin sitede olduğuna dikkat çekerek, “Bayramda buluşalım, bayram sonrasında görüşelim” çağrısını yaptı.


 
https://www.persembeninisiklarinikadinlaryakacak.com

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Pembe Hanım KonağıKültür BakanlığıUNDPAnadolu EfesYeni Arayışlar Girişimi Platformu DerneğiYAPDERCelal Toprak
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