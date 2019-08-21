Perşembe Lisesi mezunlarından Pembe Hanım Konağı'na destek

Perşembe Lisesi 1975-1976 mezunları ikinci buluşmalarını gerçekleştirdi. Her yıl Kurban Bayramı’nın üçüncü günü gerçekleşen buluşmada bundan böyle Perşembe’nin bir projesine destek verme kararı alındı. Sakin Kent Perşembe’nin özellikle alternatif turizm konusunda çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen mezunlar bu doğrultuda önemli bir adım sayılan Pembe Hanım Konağı’nı ziyaret ettiler.



Perşembe Lisesi’nde başlayan buluşma aktivitesi daha sonra Pembe Hanım Konağı’nda sohbetle devam etti. Sohbette Perşembe’nin Pembe Hanım Konağı anlayışı ile turizmde çok önemli bir noktaya geleceği vurgulandı.



Lezzet konusunda Perşembe’nin çok önemli avantajları olduğu belirtilen mezunlar önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen ot festivali çalışmasına destek vereceklerini ifade ettiler.



Buluşmaları koordine eden Şaziye Dalak, Coşkun Özbucak ve Ferah Çolak gibi isimler geçen yıl başlayan buluşmalara bu yıl daha fazla bir katılım olduğunu belirterek, geleneksel hale getirilmeye çalışılan buluşmaların hem duygusal boyutu olduğunu hem de Perşembe’nin geleceğine ilişkin çalışmalar destek verilerek sosyal boyutu bulunduğunu vurguladılar.







Perşembe Lisesi'nin efsane mezunları geçen yıl başlattıkları hasret giderme buluşmalarına bu yıl sosyal sorumluluk boyutu da eklediler. Lisede başlayan buluşma Pembe Hanım Konağı'na destekle devam etti.



