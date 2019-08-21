Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji food istanbul dünya izmir
Bolu'da “mor patates“ hasadı
“Mor patates“ toplandı
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
Tarihi sipariş rekoru
Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor
Şahmuratlı'yı canlandırıyor
Memur-Sen’den eylem kararı
Erken paydos!

Perşembe Lisesi mezunlarından Pembe Hanım Konağı'na destek

Hasret gidermek amacıyla başlayan Perşembe Lisesi mezunlar buluşması kentin geleceğini destek verilen bir sosyal proje doğru dönüşüyor. ​

Perşembe Lisesi mezunlarından Pembe Hanım Konağı'na destek
banner17

Perşembe Lisesi 1975-1976 mezunları ikinci buluşmalarını gerçekleştirdi. Her yıl Kurban Bayramı’nın üçüncü günü gerçekleşen buluşmada bundan böyle Perşembe’nin bir projesine destek verme kararı alındı. Sakin Kent Perşembe’nin özellikle alternatif turizm konusunda çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen mezunlar bu doğrultuda önemli bir adım sayılan Pembe Hanım Konağı’nı ziyaret ettiler.

Perşembe Lisesi’nde başlayan buluşma aktivitesi daha sonra Pembe Hanım Konağı’nda sohbetle devam etti. Sohbette Perşembe’nin Pembe Hanım Konağı anlayışı ile turizmde çok önemli bir noktaya geleceği vurgulandı.

Lezzet konusunda Perşembe’nin çok önemli avantajları olduğu belirtilen mezunlar önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen ot festivali çalışmasına destek vereceklerini ifade ettiler.

Buluşmaları koordine eden Şaziye Dalak, Coşkun Özbucak ve Ferah Çolak gibi isimler geçen yıl başlayan buluşmalara bu yıl daha fazla bir katılım olduğunu belirterek, geleneksel hale getirilmeye çalışılan buluşmaların hem duygusal boyutu olduğunu hem de Perşembe’nin geleceğine ilişkin çalışmalar destek verilerek sosyal boyutu bulunduğunu vurguladılar.



Perşembe Lisesi'nin efsane mezunları geçen yıl başlattıkları hasret giderme buluşmalarına bu yıl sosyal sorumluluk boyutu da eklediler. Lisede başlayan buluşma Pembe Hanım Konağı'na destekle devam etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Pembe Hanım Konağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5