Perşembe'nin gururu oldu

2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, 2 Aralık Pazar günü düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi. Şampiyonanın düzenlendiği Konya, 9 tur boyunca büyük bir sportif şölene sahne oldu. Şampiyonada nefes nefese takip edilen karşılaşmaların ardından Özbekistan şampiyon olurken, Hindistan ikinci, Çin üçüncü, Belarus dördüncü, İran ise beşinci oldu. Olimpiyat yarışında Turkey Girls takımımızda yarışan Çisel Anaçoğlu en iyi kız sporcu ve beşinci masa birinciliğini elde ederek çifte madalya kazandı.Ordu'nun Perşembe ilçesinden Çisel Anaçoğlu tüm kentin gururu olarak görülüyor.

Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde, Konya Selçuklu Belediyesinin destekleri ile hayata geçen 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, 39 ülkeden 46 takım ve 112’si unvanlı toplam 222 sporcunun katılımıyla 24 Kasım-02 Aralık 2018 tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şampiyonanın kıran kırana geçen 9 turu sonunda Özbekistan şampiyon olurken, Hindistan ikinci, Çin üçüncü, Belarus dördüncü, İran ise beşinci oldu. Olimpiyat yarışında Turkey Girls takımımızda yarışan Çisel Anaçoğlu en iyi kız sporcu ve beşinci masa birinciliğini elde ederek çifte madalya kazandı.

Şampiyonanın ödül töreni ise; Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa Halter Federasyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Akkuş, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali İmran Arıtan ve Ali Ziya Yalçınkaya, TSF Başkan Vekilleri Prof. Dr. Yusuf Doğruer ve Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi ve Turnuva Genel Direktörü Özgür Solakoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ümit Şifaver, Ahmet Arda Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Ali Kanber, Sporcular Kurulu Başkanı IM Can Arduman, TSF Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Teknik Kurul Başkanı Aykut İlker Mete, TSF Genel Sekreteri M. Sedat Fırat, TSF Konya İl Temsilcisi Erdoğan Tozlu, takım kaptanları, sporcular ve basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda ilk üç dereceyi elde eden takımlar ve masa derecesi elde eden sporcular kupa ve madalyalarına kavuştu.





