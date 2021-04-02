Portakal Çiçeği Karnavalı başlıyor

Baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik temasıyla 2013 yılından bu yana kutlayan ve ülkemizin en büyük etkinliği unvanına sahip olan “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” başladı. Pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl #KarnavalOnline adıyla dijital olarak düzenlenen karnaval, dijital alanda da Türkiye’nin en büyük etkinliği olmaya aday. Online karnaval nisandaadanada.com adresinden izlenebilecek. Yayınlar 1-2 ve 4 Nisan’da saat 20:00’da başlarken, açılış töreninin yapılacağı 3 Nisan tarihinde ise saat 17:30’da başlayacak.

1 Nisan’da başlayıp 4 Nisan Pazar gününe kadar sürecek karnaval için dolu dolu içerikler hazırlandı. Canlı yayınlarla da izleyicinin coşkusunu doruğa çıkaracak online karnavalda ödüllü yarışmalar ve çok eğlenceli etkinlikler yer alacak.

9’uncu kez gerçekleştirilecek online karnaval için bir açıklama yapan karnaval fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pandemi önlemlerinin devam ettiğini ve bu çerçevede karnavalın dijital olarak düzenlenmesi kararının alındığını belirterek “Ünlü konuklar ve sanatçıların da katılacağı yayınlar ile yine herkese karnaval ruhunu yaşatacağız. Birliktelik ruhumuza iyi gelecek, motivasyonumuz artacak. Zor bir süreçten geçiyoruz, bazı sıkıntılarımız oluyor. Ama umudumuzu asla ve asla yitirmiyoruz. Bu günlerin geçeceğini de biliyoruz. Ve 2022 karnavalı için şartların düzelmesiyle birlikte ‘Muhteşem Dönüş’ için şimdiden hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Karnaval Online’da neler olacak?

Nisan’da Adana’da – 9’uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılış töreni ve konser bu yıl pandemi koşullarından dolayı arabaların içerisinde izlenecek. Kurulacak dev sahnedeki görsel şölen arabaların içinden olduğu gibi nisandaadanada.com’dan da izlenebilecek. 3 Nisan Cumartesi günü canlı olarak yayınlanacak ‘Arabalı Konser’ etkinliğinde Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar Grubu sahne alacak. Karnaval açılış töreni ve konserine sınırlı sayıda karnavalsever fiziki olarak otomobilleriyle katılırken, onbinlerce kişi de tören ve konser coşkusuna online olarak dâhil olacak.

Büyüksaat’in Ritmi / Balet Erhan Güzel

Türkiye’nin en büyük saat kulesi, Adana’nın tarihi değeri Büyüksaat manzarasıyla ünlü balet Erhan Güzel’i izleyeceğiz. Karnavalın sürprizlerinden biri olacak göz kamaştıracak performans, bu yıl hafızalarımıza kazınan sanatsal performansların arasına katılacak. Türkiye’nin en başarılı baletlerinden biri olan Erhan Güzel, sosyal medyadan şöyle seslendi: “Turunçgillerin muhteşem çiçek kokularında bayıla bayıla dans etmeye geliyorum.”

Adana’nın en akustik performansları karnaval’da

Karnaval online programının en eğlenceli etkinliklerinden biri de Adana'lı sanatçılar Ezgi Pekel, Alper Arundar, Orçun Utlu ve Ahmet Kırmacı’nın performanslarıyla Akustik Sahne olacak. Adana’nın en değerli mekanları Taşköprü, Misis, Yumurtalık ve Seyhan Gölü’nden keyifli anlar yaşatacak olan sanatçılarla 1-4 Nisan 2021'de müzik dolu, keyifli ve eğlenceli anlar sizi bekliyor...

Moda tasarım yarışması

KarnavalOnline kapsamında ‘Doğanın Sesi / Sound of the Nature’ temalı Moda Tasarım Yarışması da düzenlenecek. Modacı Ümit Temurçin koordinatörlüğündeki yarışmanın ilk 10 finalisti defile sonrası ödüllendirilecek. Temurçin, dünyada yaşanan deprem, kuraklık, salgın, yangın gibi doğal felaketleri konu alan temalarıyla global bir sosyal sorumluluğa dikkat çektiklerini ifade ediyor.

Portakallı lezzetler yarışması 2021

Nisan’da Adana’da – 9’uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı online yayınında ‘Portakallı Lezzetler Yarışması’ da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak. 4 farklı kategoride yapılacak yarışmanın finali 4 Nisan’da online yayınlanacak.

Hızlı dürüm yeme yarışması

Karnavalın en eğlenceli etkinliklerinden biri de hiç kuşkusuz hızlı dürüm yeme yarışması olacak. Adana’nın damak çatlatan kebap dürümünü en hızlı kim yiyebilir? Bu sorunun cevabını karnavalda öğreneceğiz. Yüreğir Belediyesi Millet Bahçesi içerisinde yer alan ‘Ters Ev’in mekân olacağı yarışmada kendine güvenenleri ağzımız sulanarak ve tebessümle izleyebileceğiz.

Su kortejinin görsel şöleni

Bir önceki yılda olduğu gibi Seyhan Baraj Gölü’nde kano, tekne, kayık gibi onlarca su aracı görsel şöleni bizlere yaşatacak. İnsanoğlunun suyla dansını izleyeceğimiz şenlik, Adana Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bu şöleni de ıslanmadan yine ekranlarımızdan izleyebileceğiz.

PUBG mobile turnuvası

Türkiye’nin her yerinden Pubg Mobile oynayan ve 4 kişilik bir takıma sahip olanların katıldığı turnuvamızın finale katılmaya hak kazanan 16 takımı, 4 Nisan’da gerçekleşecek finalde izleme imkânı bulacağız. Seyhan Belediyesi’nin destek verdiği e-spor etkinliğini kazananlarını müthiş ödüller bekliyor.

Japon dostlarımızdan unutulmayacak performans

Nisan’da Adana’da – 9’uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na Japonya’dan dostlarımız, Anadolu ezgi türkü ve Roman dansıyla katkı sağlayacak. Japon dostlarımızla keyifli dakikalar yaşayacağız.

Tiyatral gösteriyle dev satranç

Çukurova Belediyesi’nin desteğiyle #KarnavalOnline’a özel ‘Dev Satranç’ platformu hazırlandı. Satranç materyal kostümleriyle tiyatral bir canlandırmayla yapılacak etkinlikte, satrancın şampiyon ustaları Kübra Öztürk Özenli ve Kıvanç Haznedaroğlu akıl, strateji ve eğlenceyi buluşturacak. Tiyatro Mavra ve Gönüllü Palyaçolar Grubu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinliğe hayran kalacaksınız.

‘Kadın ve ben’ fotoğraf sergisi

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Salihli Fotoğraf Derneği, yaklaşık 6 aydır birlikte hazırladıkları ve Türkiye’nin her tarafından ellinin üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığı ‘Kadın ve Ben’ isimli sergi açılacak. Sergi, kadın sorunları için mücadele eden 2018 yılında kaybettiğimiz Berna Ateşoğlu anısına yapılacak.

Sanatçılar sahne alacak

Kurulacak dev sahnede ses sanatçılarımızın muhteşem performansıyla ‘Nisan’da Adana’da’ karnaval coşkumuzu artıracağız. Bireysel sanatçıların ve grupların sanatsal performanslarını ilgiyle izleyeceksiniz.

Dolu Dolu Program

Bu yıl online da olsa dolu dolu bir karnaval programı hazırlandı.

Klasik otomobiller, bisiklet takımları, motosiklet grupları… Hepsi de sizlere görsel şölen izletmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Her yıl düzenlenen ve rengârenk muhteşem görüntülere sahne olan korteje özel kıyafetlerin görsel şölenini de izleyeceksiniz. Karnavala özel hazırlanan birbirinden görkemli kıyafetlerle gerçekleşecek Kortej Yarışması’nın kazananlarını finalinde ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Karnavalda çocuklar unutuldu mu? Tabi ki hayır. Her yıl olduğu gibi bu karnavalda da çocukları unutmadık. KindyRoo partisiyle kostümlü çocuklar hem kendilerini hem bizleri eğlendirecek.