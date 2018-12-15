RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!

Tüm dünyada trafik kazalarının nedenleri arasında yağmur, kar ve buzlanma üst sıralarda yer alıyor. Kış lastiği kullanımına öncelikle ticari araçlarda zorunluluk getirilmesiyle birlikte, kış lastiği kullanım oranları da arttı. Bu yükseliş kış mevsiminde kaza sayılarının nispi de olsa azalmasını, bilinçli sürücü sayısının da artmasını sağladı.



“Sürücüler donanımsız araçlardan şikayet ediyor”



Kış mevsiminde sürücülerin en çok donanımsız araçlardan ve kazalara zamanında müdahale yapılmadığından şikayetçi olduğunu belirten Radyo Trafik Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan bu konuda şunları söylüyor:

“Zamanında müdahale yapılamaması ve zorlu şartlara uygun donanımlı araçlarla yola çıkılmayışı sürücülerin en çok şikayet ettiği konular. Hala kış lastiği takmamış araçlarla yola çıkanların yol açtığı kazalar ya da yolda kalmaları hem tehlike oluşturuyor hem de trafik yoğunluğunu artıyor. Bu doğrultuda sürücüler her fırsatta lastik kullanım denetimlerinin daha yoğun yapılması gerektiğini dile getiriyor. Özellikle kar ve buzlanma sonrasında yol üzerinde oluşan çukurlar da sürüşü engelliyor ve kazalara davetiye çıkarabiliyor”



“Radyo Trafik, kış lastiklerinin tüm araçlara zorunlu olmasını destekliyor”



Ticari araçlara zorunluluk getirilmesiyle kış lastiği kullanımının arttığını belirten Doğan; “Maalesef özellikle ulaşım konusunda zorunluluk ve ceza kavramları olmadan doğru olanı yapmayı başaramıyoruz. Milyonlarca sürücüyü bir anda eğitme şansımız olmadığından dayatma yöntemi devreye giriyor. Kış lastiği olmayan bir araca karlı ya da buzlu zeminde hakim olabilmek gerçekten çok zordur. Güvenli sürüş ve trafiği aksatmama adına alınan kararın çok doğru olduğunu görüyoruz ve zorunluluğun sadece ticari değil tüm araçlara uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.



Radyo Trafik’te kış lastiği programları



Kış lastiğinin önemini vurgulamak için Sonbahar ve Kış aylarında sıklıkla “kış lastiğin yoksa aracını evde bırak” anonsu yapan Radyo Trafik, her fırsatta sürücüleri uyarıyor. Kış lastiği ile ilgili doğru bilgiler verebilmek için uzman konukları yayınlarına davet eden Radyo Trafik, bu bilginin genele yayılmasına katkıda bulunuyor.

Kış lastiği bulunmadığı için yolda kalan ve sıkıntı yaşayan kişilerin yayında söylediği pişmanlık cümlelerinin dinleyicileri daha çok etkilediğini söyleyen Doğan, konunun aşırı hız ya da kemer kullanımı kadar önemli olduğuna vurgu yaptıklarını da belirterek, “İstanbul’da 1 Aralık tarihinden itibaren ticari araçlar için kullanım zorunluluğu getirildi. Ancak tüm dünyanın kabul ettiği gerçeği, sıcaklığın 7 derecenin altına inmesi durumunda kış lastiğinin kullanılması gerekliliğini unutmayalım. Ticari ya da özel, güvenli yolculuk için yasal zorunluluk beklemeden kış lastiklerimizi takalım” diyor.



Radyo Trafik’ten Öneriler;

Kış lastiği ülkemizde zorunlu. Öncelikle bunun iyi bilinmesi şart ama ceza makbuzunu değil yaşayacağımız ya da yaşatacağımız sıkıntıları düşünerek kış lastiklerini kullanalım.

Yol şartları çok ağır ise öncelikle toplu taşımayla yol almayı düşünelim.

Yol ve hava durumu hakkında net bilgiye sahip olmadan yola çıkmayalım.

Aracımızın bakımını yaptıralım ve üzerindeki karları temizleyerek yola çıkalım.

Aracımıza sığınan hayvanları düşünerek, kontağı çevirmeden önce kaputa vuralım

Türkiye’nin ilk trafik radyosu Radyo Trafik, sürücülerin gündelik hayatına ilişkin önemli bilgileri zamanında ve tarafsız bir şekilde aralıksız aktarıyor. Bilgileri, “yaşayan ve üretenden” doğrudan “kullanan ve faydalanana” aktaran Radyo Trafik, demokrasinin özüne uygun ve yüksek nitelikli yayın anlayışını benimsiyor. Radyo Trafik, ayrıca 2015’te çıkardığı mobil uygulaması ile Türkiye genelinde yüzbinlerce araç ve gönüllü muhabirden gelen veriler ile oluşturulan anlık ve ayrıntılı yoğunluk haritası veriyor. Tüm işletim sistemleri ile uyumlu olan Radyo Trafik aplikasyonu ücretsiz olarak indirilebiliyor.