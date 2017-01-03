Rekabet Körfez'i geçeceklere yaradı

Osmangazi köprüsü'ndeki indirimin artırndan İDO’da, rotanızı değiştirecek indirim kampanyası başlattı. İDO, yeni yılda ilk avantajlı fiyat uygulamasını 1 Ocak 2017 itibariyle yüzde 25 indirimle Eskihisar – Topçular arasındaki geçişlerde yaptı. Eskihisar – Topçular hattında otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 TL olarak belirlendi. Aynı kategoride gidiş dönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 TL olarak uygulanıyor.

Her yıl milyonlarca misafirine trafikten uzak, keyifli seyahat deneyimleri yaşatan İDO, Eskihisar- Topçular seferlerine büyük indirimlerle devam ediyor. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bu hatta araç tiplerine göre yeni fiyat listesi de aşağıdaki gibi belirlendi:

Araç Sınıfları

Araç Tipleri

Tek Yön

Gidiş-Dönüş

1

Otomobil, Binek araç (Otomobil Ruhsatlı)

45 TL

80 TL

1+

Minivan (Kamyonet Ruhsatlı)

50 TL

90 TL

2

Jip, Arazi taşıtı, Minibüs, Midibüs (1-20 Yolcu), Kamyonet (>4.000 Kg)

55 TL

100 TL

2+

70 TL

130 TL

3

Kamyon (3 Aks ve Üzeri) ve 2 Aks Otobüs

105 TL

190 TL

4

3 Aks Otobüs - 3 Aks Tır

105 TL

190 TL

5

Dorseli Çekiciler (4 Aks ve Üzeri) - 4 Aks Otobüs - Tır

160 TL

300 TL

6

Motosiklet

13 TL

20 TL

İDO’nun kış tarifesi kapsamında biletlerinizi, www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da cep telefonunuza yükleyeceğiniz İDO mobil uygulaması üzerinden alabilirsiniz.