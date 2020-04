Saç kesme makinası yok satıyor

Tasarım ve performansın buluştuğu Ducati by Arzum ile evde de saç ve sakal stilinizi en ideal şekilde yaratın. Rengiyle, tasarımıyla Ducati markasının gücünü ve performansını yansıtan seri, erkek bakım setleri ve saç kesme makineleri ile erkeklerin en büyük yardımcısı oluyor.

Erkeklerin dünyasına özgür bir stil sunan Ducati by Arzum’da yer alan Circuit Erkek Bakım Seti ve S-Curve Saç Kesme Makinesi ile evde de saç ve sakal bakımını kolayca yapmak isteyen erkeklerin vazgeçilmezi haline geliyor. Farklı ihtiyaçlara kısa sürede pratik çözümler sunan Ducati by Arzum serisi, erkeklerin diledikleri yerde ve zahmetsizce saç ve sakal bakımlarını yapmalarına imkan sunuyor.

DUCATI BY ARZUM CIRCUIT ERKEK BAKIM SETİ

Ducati By Arzum Circuit Erkek Bakım Seti, 13 farklı aksesuarı ile evde de hızlı ve kolay tıraş imkanı sunuyor. Maksimum hassasiyet için daha keskin ve uzun ömürlü titanyum bıçaklara sahip set, 0,3 mm mikro kesim ayarı ile 33 farklı sakal kesim ayarı ile tarzın sınırlarını zorluyor. İdeal boyutlu metal sakal düzeltici ile yüzün tüm kıvrımlarına rahatça ulaşan set, burun ve kulak kılı düzelticisiyle burun içerisindeki istenmeyen kılları çekmeden, güvenli bir şekilde kısaltılmasını sağlar. Vücut tıraş başlığı göğüs, koltuk altı, omuz, sırt ve vücudunuzun tüm bölgelerinde cildi tahriş etmeden tam bir bakım sağlıyor. Hem şarjlı hem kablolu kullanım özelliğine sahip set, 90 dakika şarj ile 60 dakikalık kablosuz kullanım rahatlığı sunuyor.

DUCATI BY ARZUM S-CURVE SAÇ KESME MAKİNESİ

Ducati By Arzum S-Curve Saç Kesme Makinesi, iki hız ayarlı, maksimum performanslı, hızlı şarj edilebilir özelliğiyle her anınızda bakımlı görünmenizi sağlıyor. Ayarlanabilir tarakları sayesinde 13 farklı kesim ayarı sunan makine, keskin ve uzun ömürlü ve maksimum hassasiyet sağlayan titanyum kaplı bıçaklara pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Sport kesim ayarı ile kalın telli saçlarda daha iyi sonuç elde edilmesini sağlayan makine, normal kesim ayarı ile ince telli saçlar için ideal performans ve çocuklar için daha sessiz kullanım özellikleri ile ön plana çıkıyor. Hem şarjlı hem kablolu kullanım özelliğine sahip Ducati By Arzum S-Curve Saç Kesme Makinesi, 90 dakika şarj ile 60 dakikalık kablosuz kullanım olanağı sağlıyor.