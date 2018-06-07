Sadıka Sabancı 30. ölüm yıldönümünde anılıyor Sabancı Vakfı, Sadıka Sabancı'nın 30'uncu yılına özel film hazırladı.

GAZETE EKNOMİ - Sabancı Vakfı, vefatının 30’uncu yıldönümünde Sadıka Sabancı’yı anmak için bir film hazırladı. Sadıka Sabancı için “paylaşmanın ve başkalarını sevindirmenin en önemli mutluluk” olduğunu vurgulayan film, Sabancı’nın yaşamı boyunca eğitime, gençlere, kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattığını anlatıyor.



Kişisel servetini sosyal amaçlı yatırımlarda kullanmayı bir yaşam felsefesi olarak benimseyen Sadıka Sabancı, hayatı boyunca hayır işlerine büyük önem verdi. Sadıka Sabancı, 1974 yılında Sabancı kardeşler tarafından hayır işlerini kurumsallaştırmak amacıyla kurulan Sabancı Vakfı’nın da en önemli destekçisi oldu. Henüz hayattayken tüm mal varlığını Sabancı Vakfı’na bağışlayarak, vakfa ilk can suyunu verdi.





1910 yılında doğan Sadıka Sabancı, 1928 yılında Hacı Ömer Sabancı ile hayatını birleştirdi ve 6 erkek çocuk dünyaya getirdi. Ailesinin bugüne gelmesinde önemli katkıları bulunan Sabancı, çocuklarını kazancı bölüşmenin en büyük fazilet olarak düşünüldüğü bir aile ortamında büyüttü. Hacı Ömer Sabancı ve eşi Sadıka Sabancı’nın her fırsatta ihtiyacı olanlara yardım etmesiyle başlayan hayırseverlik anlayışı zamanla aile için bir gelenek halini aldı. 1975 yılında Türkiye'de "Yılın Annesi" seçilen Sadıka Sabancı, 6 Haziran 1988 tarihinde vefat etti.



Sabancı Vakfı, “Sadıka Sabancı” adına, okul, öğrenci yurdu, çocuk kreşi, kütüphane, sosyal tesisler gibi çok sayıda kalıcı eser yaptırarak toplumun hizmetine sundu. Sadıka Sabancı’nın koşulsuz destek verdiği Vakıf, 44 yıldır “bu topraklardan kazandıklarını bu toprakların insanlarıyla paylaşma” ilkesiyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.