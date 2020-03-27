Salgın bitene kadar market poşeti ücretsiz olsun

Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Salgının önüne geçmek için her gün yeni önlemler alınırken “hijyen” en önemli korunma yöntemi olmayı sürdürüyor. Ambalajlı gıda ve tek kullanımlık plastik ürünlerin toplum sağlığını korumadaki rolü bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Uzmanlar market alışverişlerinde satın alınan gıdaları evlerimize taşırken kullandığımız alışveriş poşetlerinin hijyenine de dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılar yapıyor. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, çok kullanımlık bez torba ve filelerin virüslerin yayılmasını kolaylaştırdığını belirterek salgın riski ortadan kalkana dek tek kullanımlık plastik poşetlerinin halka ücretsiz verilmesini önerdi. Eroğlu: “Pazar yerleri ile marketlerde sebze ve meyvelerin, fırınlarda ekmeğin poşete girmesi halk sağlığı için önemli bir adım oldu. Koronavirüse karşı mücadele kapsamında plastik alışveriş poşetlerinin de halka ücretsiz olarak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ücretsiz olduğu için tercih edilen ve birden fazla kullanılan bez poşetler ve fileler sık yıkanmadıklarında birçok hastalığa sebep olan virüslerin yayılmasına zemin hazırlıyor” dedi.

Tüm dünyada koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler endişe ile takip edilirken tek kullanımlık plastik malzemelerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Uzun zamandır bilimsel dayanaklardan uzak olarak sürdürülebilirliğin önündeki engel olarak gösterilen tek kullanımlık plastik ürünler bugün sağlıklı yaşamın garantörü olarak görülüyor. Yapılan araştırmalar çok kullanımlık bez torbaların sık yıkanmadıklarında viral ve bakteriyel hastalıkları yayabileceğini ortaya koyarken plastik tek kullanımlık poşetler bu açıdan herhangi bir risk barındırmıyor.

Koronavirüs riskine karşı tek kullanımlık poşetler ücretsiz olsun

Tek kullanımlık plastiklerin gıdayla bulaşan hastalıkları önlemenin en ucuz, en kolay ve en güvenli yolu olduğunu belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, şunları söyledi: “Yıllardır ısrarla söylediğimiz ‘plastik çevre düşmanı değildir, plastik sağlıklıdır’ söylemimiz bugün maalesef acı bir olay ile onaylanıyor. Nitekim yeni çıkan düzenlemelerle pazar yerleri ve marketlerde artık ürünler açıkta elle seçilemeyecek ve plastik poşetlerde sunulacak. Yine artık ekmek ambalajsız satılmayacak. Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının bu kararı halk sağlığı için atılmış önemli adımlardır. Bu salgınla ile birlikte yeniden gündeme gelse de uzun yıllardır araştırmacılar defalarca kullanılan bez torba ve filelerin viral ve bakteriyel hastalıkların yayılımını artırabileceğini söylüyor. COVID-19 virüsü, torbaların sık sık yıkanmaması durumunda bulaştırılabilecek patojenlerden sadece biri ve çoğu kişi bu torbaları hiç yıkamıyor. Virüsler üzerinde yapılan bir araştırma, virüs ve bakterilerin alışveriş torbalarında uzun süre yaşayabildiğini söylüyor. Çevreci olduğu algısıyla tüketicilerin kullanmaya yönlendirildiği çok kullanımlık file ve bez torbaların gerçekten sağlıklı olabilmesi için pek çok şeye dikkat etmek gerekiyor. Tüketicilerin farklı gıdaları ayrı bez torbalara koymaları; et, balık ve tavuğu küçük plastik poşetlere sararak torbalara yerleştirmeleri; torbalarını dikkatle yıkayıp kurutmaları; torbalarını serin ve kuru bir yerde saklamaları ve market alışverişinde kullandıkları bez torbaları gıda dışında hiçbir amaç için kullanmamaları bunlardan sadece bazılarını oluşturuyor. Genel tüketici davranışlarına bakıldığında bu maddeleri yapacak insan sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Ülkemizde 2019 yılı başında yürürlüğe giren yasa ile marketler ve satış noktalarında tek kullanımlık plastik poşetler ücretli hale getirilmişti. Bu yasanın içinden geçtiğimiz kritik günlerde revize edilerek vatandaşın plastik tek kullanımlık hijyenik poşetler kullanabilmesi için 25 kuruş ücret zorunluluğunun kaldırılmasını öneriyoruz. Bu şekilde hem salgının marketten eve- evden markete taşınması engellenecek hem de bu salgının yarattığı ortamda aile bütçeleri sarsılan dar gelirli vatandaşa bir rahatlama olacaktır.”

“Çevrenin korunması için yapabileceğimiz en iyi davranış, plastik atıkları doğaya bırakmamak ve geri dönüşüme kazandırmaktır” şeklinde konuşan Yavuz Eroğlu, “Bilimsel verilerden yoksun plastik düşmanlığının toplum sağlığını tehdit etmesine izin verilmemelidir. Yaşadığımız bu salgın, modern şehirli yaşamın plastik sanayinin ürettiği ürünlere ihtiyacı olduğunu hepimize hatırlattı. Maskeden eldivene, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinden plastik ambalajlara ve tek kullanımlık ürünlere kadar pek çok ürün şu an tüm dünyada kullanılıyor. Plastik düşmanlığının etkisiyle tek kullanımlık bardak vb. plastik ürünleri terk eden birçok fast food zinciri de bu salgın nedeniyle tekrar bu ürünlere dönüş yaptı. Hijyen açısından kimse bir başkasının kullandığı ürünle yemek ya da içmek istemiyor. Açıkta satılan, ambalajsız gıdalar sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor” dedi.