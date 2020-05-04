Sanalda bir adım daha Bodrum da isterse gelecek

Yeni nesil alışveriş deneyimi sunan istegelsin, şimdi de Bodrum’a geldi! İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dan sonra Bodrum’da da hizmet vermeye başlayan istegelsin, tüm Bodrum yarımadasına teslimat yapacak. 7 binden fazla ürünün bulunduğu istegelsin’de sebzenin ve meyvenin en tazesinden güvenilir ete, 2 bin çeşit kitaptan kozmetiğe kadar pek çok ürün bulunuyor. Ayrıca Bodrumlu kullanıcılara ilk alışverişe özel 10 TL indirimin yanında birçok fırsat ve kampanya sunulurken teslimat da ücretsiz olacak.

Uçtan uca bir süpermarket olarak faaliyet gösteren istegelsin, hizmet alanını genişletiyor. İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dan sonra şimdi de Bodrum’a gelen istegelsin, tüm Bodrum yarımadasına teslimat yapacak. Sebze ve meyvenin en tazesinden güvenilir ete, atıştırmalıktan kozmetiğe, vegan ürünlerden anne bebek malzemelerine 7 binden fazla ürünü bulunan istegelsin’de bir süpermarkette bulunamayacak markalar da yer alıyor. Üstelik istegelsin’de kişisel gelişimden çocuk kitaplarına, romandan biyografiye 2 bin çeşit kitap ve dergi bulunuyor.

Birbirinden çeşitli markalar istegelsin’de

Gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunan Espresso Lab, sütlü tatlıları ve reçelleriyle damaklarda tat bırakan Özsüt, kahve tutkusunu 50 ülkedeki kahve severlerle paylaşan Gloria Jean’s Coffees, eşsiz lezzetteki dondurmalarıyla Mado, kekleri, kurabiyeleri ve muffinleriyle akıllarda kalan Divan ürünlerine istegelsin’den ulaşılabiliyor. Ayrıca Ikea’yı Bodrum’a getiren istegelsin, Ikea’nın meşhur köftesi ve birbirinden çeşitli ve kullanışlı ev ürünlerini Bodrumlu kullanıcılarına sunuyor.

Birçok fırsat ve kampanya

Kullanıcıların ister evlerine ister teknelerine isterlerse de otellerine sipariş verebileceği istegelsin’de marinalara da teslimat olacak. Yalıkavak Marina, Bodrum Milta Marina, Turgutreis D Marin Marina, Bodrum Belediye Marina, Bodrum İçmeler Marina, Bitez Marina, Ortakent-Yahşi Mini Marina’ya teslimat yapılırken Bodrumlulara özel ilk alışverişte hem 10 TL indirim olacak hem birçok fırsat ve kampanya sunulacak hem de teslimat ücretsiz yapılacak.

Meyvenin ve sebzenin en tazesi kapınızda

2020 yılı için hedeflerinden birinin Bodrum’da da hizmet vermek olduğunu belirten istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, bu hedefe ulaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtiyor: “7 binden fazla çeşidimizle, birbirinden değerli markalarımızla bir süpermarketten çok daha fazlasını sunuyoruz. Kullanıcılarımıza soğuk zincir bozulmadan meyve ve sebzenin en tazesini, hijyenik, özel paketlerde iletiyoruz. Bodrum’daki yeni kullanıcılarımıza da istegelsin kalitesiyle hizmet vereceğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.