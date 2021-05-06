Şanlıurfa Ekonomisi ’ne yatırımcı ilgisi hızla artıyor

Aziz İlgazi yazıyor...Başkan Peltek, bir kentin ekonomisinin başarısında sadece iş insanları değil kentin diğer kurumlarının da birer paydaş olduğuna dikkat çekerek, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M.Sabri Çelik’in üniversite sanayi işbirliğinde verdiği desteğin ülkemizde örnek gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Peltek; “Böyle hocalara ihtiyacımız var” dedi.

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Bilim ve İnovasyon Kulübü tarafından geleneksel olarak her hafta düzenlenen “Anadolu’da Bir Başarı Hikâyesi” konulu söyleşinin bu haftaki (1 Mayıs) konuğu, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek oldu. Türkiye ekonomisine önemli katkıları olan ayrıca Türkiye’nin en fazla göç alan ve en fazla nüfus artışına sahip bir kentin ekonomisini yönetmek için öz veri ile çalışan, kentin ilgili diğer kurumları ile birlikte uyumlu bir şekilde sorunlara çözüm arayan Şanlıurfa sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Moderatörlüğünü Bilim ve İnovasyon Kulübü Danışmanı ve Dış Ticaret Uzmanı Dr. Aziz İlgazi’nin yaptığı söyleşide Şanlıurfa ekonomisinin mevcut yapısı ve gelecek ile ilgili planlamalar hakkında da bilgiler verdi. Harran Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin sorularını yanıtlayan Peltek, gençlere eğitim ve iş dünyası hakkında altın öğütler verdi. Söyleşiye, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eğitim Bilimleri Uzmanı Öğr. Gör. Elvan Gökçen, Öğr. Gör. İlker Rağbetli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Siverekli ve çok sayıda akademik personel katıldılar. Söyleşi her hafta olduğu gibi, Harran Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerden büyük ilgi gösterdi.

Şanlıurfa’nın gelişimine katkı sağlayan, üyelerine güncel olarak yenilikçi uygulamalarla verimlilik, kalite ve rekabet konularında danışmanlık hizmeti veren Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası, kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte tarım, turizm, sanayi, tekstil alanında birçok yatırıma zemin hazırlamıştır.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek’in son dönemlerde kent içinde yeni sanayi bölgeleri oluşturmak ve yeni yatırımlara zemin hazırlamak için yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları sorunları her kentin kendine özgü sorunlar yumağı olduğunu ve süreç içinde çözülebilecek sorunlar olduğunu ifade etti. Tarıma elverişli geniş toprakları ile birçok dünya ülkesinin gözdesi olan Şanlıurfa bu gün ayrıca yatırımcıların da gözdesi olmuş bir kent. Şanlıurfa ekonomisi son yıllarda önemli katma değer yaratarak Türkiye ekonomi vizyonu 2023 için umut vadediyor

Şanlıurfa ekonomisine yatırım yapmak için çok sayıda yatırımcının talepte bulunduğunu ve bu talebi karşılamak için yeterli alan yaratmakta sorun yaşadıklarını ancak sorunları çözebilecek şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Peltek, bu talebi karşılamak için yeterli yer şu aşamada 50 dolayında fabrikanın yatırım için sırada beklediklerini açıkladı. Peltek, “Şanlıurfa GAP merkezidir, bir tarım kentidir, geniş tarım arazileri ile Şanlıurfa Avrupa Birliğinin gıda ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapabiliyor. Bilimsel sulama ve bilimsel tarım teknikleri ile hareket edilmesi gerekiyor, bu amaçla Harran Üniversitesi ile uyumlu şekilde bazı projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi. Peltek, tarım arazilerinin avantajı ile Şanlıurfa’yı bölgesel bir avantaja dönüştürmek istediklerini ancak tarım arazilerinin hızla kentleşme amaçlı kullanıldığını bu planlamanın gelecekte önemli toprak kaybına yol açacağına vurgu yaptı. İşsizlikle mücadele kapsamında sanayi ağırlıklı çalışmalara da hız verdiklerini açıklayan Peltek, son dönemde kısa sürede 25 bin kişiyi sanayide işe yerleştirdiklerini gelecek dönemde ise bu sayıyı 50 bine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Gençlerin iş hayatına atılırken iş dünyasının aradığı koşulları taşımaları için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Peltek gençlere şu önerilerde bulundu “Mutlaka bir geçerli dil öğrenin, bilgisayar ve diğer iletişim teknolojileri ile çalışma konusunda alanınızda tecrübe edinin. Kendinizi, sosyal açıdan geliştirin. Araştırma yapmayı öğrenin” dedi.

Söyleşide üniversite sanayi işbirliğinde Harran Üniversitesi’nin hem Türkiye’de hem de bölgede çok iyi bir model olduğunu ve vazgeçilmez bir partner olduğunu bu çalışmalarından dolayı da Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Sabri Çelik’in kısa sürede Şanlıurfa’ya önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Peltek, bu çalışmalar arasında önemli adımın Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapıldığını söyledi. Başkan Peltek “Üniversiteler iş dünyasının vazgeçilmez paydaşlarıdır, bu yaklaşımı benimsiyoruz, Harran Üniversitesi ile yaptığımız her çalışmayı önemsiyoruz. Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun bu kapsamda 3+1 eğitim modeline iş dünyasından önemli destekler vereceğiz. Çünkü iş dünyasının aradığı tecrübeli iş gücü arayışındaki sorunun önemli bir kısmını bu model çalışma ile çözmüş olacağız.