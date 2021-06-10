Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Efsane yenilendi
Efsane yenilendi
Büyümede ikinci oldu
Hızlı büyümede ikinci oldu
Yeni mekan yeni atak
Yeni mekan yeni atak
Takas imkanı sunuyor
Takas imkanı sunuyor
Çin'de ilgi gördü
Çin'de ilgi gördü

Saray'da piknik için kişi başı 780 lira ödenecek

Boğaz'ın en güzel yerinde, dünyanın en güzel otelleri arasında yer alan Çırağan Sarayı’nda lüks piknik uygulaması başladı. Saray'da piknik için kişi başı 780 lira ödenecek.

Saray'da piknik için kişi başı 780 lira ödenecek
banner17

Dünyanın en güzel ve lüks otelleri arasında yer alan Çırağan Sarayı'nda yeni bir uygulama başladı. Lüks otelde Boğaz’a karşılüks piknik uygulaması hayata geçti. Piknik uygulaması minimum 6 kişilik rezervasyonlar için geçerli, kişi başı fiyatı ise alkolsüz içecekler ve KDV dahil 780 lira olarak belirlendi.

 ‘Lüks Piknik Deneyimi’ yaz boyunca devam edecek ve şehrin en renkli, en keyifli, en ihtişamlı ve en lezzetli buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Rengarenk konsepti, Çırağan Sarayı’nın enfes lezzetleri ve benzersiz stiliyle lüks piknik deneyimi açık havada olmanın tadını sevdikleriyle birlikte çıkarmak isteyenlere özel yemyeşil bahçelerde sunuluyor. Rengarenk konforlu minderler, enfes lezzetlerle ve içeceklerle dolu bir sofra, muhteşem Boğaz manzarası ve Çırağan Sarayı hizmeti ile bu lüks piknik deneyimi özel kutlamalar, doğum günleri, aile buluşmaları gibi etkinlikler için öne çıkıyor.

Piknik menüsünde birbirinden enfes Saray lezzeti iştahları kabartıyor. Leziz peynir çeşitleri, Çırağan Sarayı fırınlarından çıkan taptaze ekmekler, et ve deniz mahsullü salatalar, sebze ve meze çeşitleri gibi sıcak ve soğuk atıştırmalıkların yanına, damakları şenlendirecek birbirinden özel tatlılar Boğaz’a karşı tadılmayı bekliyor. Boğaz'da piknik deneyimi saat 11:00-18:00 arası servis edilmekte olup, minimum 6 kişilik rezervasyonlar için geçerlidir. Kişi başı fiyatı ise alkolsüz içecekler ve KDV dahil 780 TL’dir.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Çırağan SarayıÇırağan Sarayı BahçelerindeLüks Piknik Deneyimi BaşladıLüks Piknik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1