Saray'da piknik için kişi başı 780 lira ödenecek

Dünyanın en güzel ve lüks otelleri arasında yer alan Çırağan Sarayı'nda yeni bir uygulama başladı. Lüks otelde Boğaz’a karşılüks piknik uygulaması hayata geçti. Piknik uygulaması minimum 6 kişilik rezervasyonlar için geçerli, kişi başı fiyatı ise alkolsüz içecekler ve KDV dahil 780 lira olarak belirlendi.

‘Lüks Piknik Deneyimi’ yaz boyunca devam edecek ve şehrin en renkli, en keyifli, en ihtişamlı ve en lezzetli buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Rengarenk konsepti, Çırağan Sarayı’nın enfes lezzetleri ve benzersiz stiliyle lüks piknik deneyimi açık havada olmanın tadını sevdikleriyle birlikte çıkarmak isteyenlere özel yemyeşil bahçelerde sunuluyor. Rengarenk konforlu minderler, enfes lezzetlerle ve içeceklerle dolu bir sofra, muhteşem Boğaz manzarası ve Çırağan Sarayı hizmeti ile bu lüks piknik deneyimi özel kutlamalar, doğum günleri, aile buluşmaları gibi etkinlikler için öne çıkıyor.

Piknik menüsünde birbirinden enfes Saray lezzeti iştahları kabartıyor. Leziz peynir çeşitleri, Çırağan Sarayı fırınlarından çıkan taptaze ekmekler, et ve deniz mahsullü salatalar, sebze ve meze çeşitleri gibi sıcak ve soğuk atıştırmalıkların yanına, damakları şenlendirecek birbirinden özel tatlılar Boğaz’a karşı tadılmayı bekliyor. Boğaz'da piknik deneyimi saat 11:00-18:00 arası servis edilmekte olup, minimum 6 kişilik rezervasyonlar için geçerlidir. Kişi başı fiyatı ise alkolsüz içecekler ve KDV dahil 780 TL’dir.